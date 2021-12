Bild: keystone

Klubs in der National League und Swiss League führen einstimmig 2G in den Stadien ein

Die Schweizer Eishockey-Klubs der National League und Swiss League habe heute über die vom Bundesrat am vergangenen Freitag beschlossenen Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie beraten. In der Videokonferenz haben sich die Klubs einstimmig dafür entschieden, in sämtlichen Stadion die 2G-Regel einzuführen.

Damit können nur noch gegen das Coronavirus Geimpfte oder Genesene an die Spiele in der National League und Swiss League. Dafür fällt die Maskenpflicht in den meisten Stadien wieder weg. Eine Ausnahme diesbezüglich bilden die Rapperswil-Jona Lakers, da der Kanton St.Gallen eine Maskenpflicht für sämtliche Grossveranstaltungen beschlossen hat.

Zwei Spiele von heute Abend (SCRJ Lakers gegen ZSC Lions und EHC Olten gen EHC Winterthur) finden noch mit 3G-Regeln statt. (abu)