Schweizer Cup: FC Luzern gewinnt gegen Perlen-Buchrain

KEYPIX - Andrej Vasovic von Luzern feiert das Tor zum 3:0 beim Schweizer Cup der 1. Runde zwischen dem FC Perlen-Buchrain und dem FC Luzern vom Freitag, 15. August 2025 in Buchrain. (KEYSTONE/Urs Flue ...
Der FC Luzern bezwingt Perlen-Buchrain im Schweizer Cup mit 3:0.Bild: keystone

Der FC Luzern startet locker und siegreich in den Schweizer Cup

15.08.2025, 19:3615.08.2025, 19:36
Perlen-Buchrain – Luzern

Der FC Luzern übersteht die 1. Runde im Schweizer Cup ohne Probleme. Er schlägt den Zweitligisten Perlen-Buchrain mit 3:0.

Adrian Grbic brachte den Super-League-Klub beim Kantonsrivalen mit zwei Toren in der Startviertelstunde rasch auf Kurs. Den dritten Treffer erzielte der 17-jährige Andrej Vasovic noch vor der Pause. Der Schweizer Junioren-Nationalspieler ersetzte in seinem vierten Einsatz für die 1. Mannschaft des FCL früh den angeschlagenen Doppeltorschützen Grbic.

Matteo Di Giusto, mitte, von Luzern im Spiel gegen, Robin Funk, rechts, von Perlen beim Schweizer Cup der 1. Runde zwischen dem FC Perlen-Buchrain und dem FC Luzern vom Freitag, 15. August 2025 in Buc ...
Bild: keystone

Perlen-Buchrain mit dem starken Noah Schnarwiler im Tor durfte sich über eine Rekordkulisse freuen. 4405 Leute verfolgten den Match auf den provisorischen Tribünen in Buchrain. (sda)

Der Cup ist zurück und mit ihm die ewige Frage: Stellt ein David einem Goliath das Bein?
