Der FC Luzern startet locker und siegreich in den Schweizer Cup

Der FC Luzern bezwingt Perlen-Buchrain im Schweizer Cup mit 3:0.Bild: keystone
15.08.2025, 19:3615.08.2025, 19:36
Perlen-Buchrain – Luzern
Der FC Luzern übersteht die 1. Runde im Schweizer Cup ohne Probleme. Er schlägt den Zweitligisten Perlen-Buchrain mit 3:0.
Adrian Grbic brachte den Super-League-Klub beim Kantonsrivalen mit zwei Toren in der Startviertelstunde rasch auf Kurs. Den dritten Treffer erzielte der 17-jährige Andrej Vasovic noch vor der Pause. Der Schweizer Junioren-Nationalspieler ersetzte in seinem vierten Einsatz für die 1. Mannschaft des FCL früh den angeschlagenen Doppeltorschützen Grbic.
Bild: keystone
Perlen-Buchrain mit dem starken Noah Schnarwiler im Tor durfte sich über eine Rekordkulisse freuen. 4405 Leute verfolgten den Match auf den provisorischen Tribünen in Buchrain. (sda)
