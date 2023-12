Da war die Welt noch in Ordnung: Nolan Patrick (rechts) am NHL-Draft mit Nico Hischier und Miro Heiskanen. Bild: imago sportfotodienst

Wie eine Verletzung nach der anderen die Karriere von NHL-Talent Nolan Patrick ruinierte

Am Mittwoch machte die Meldung die Runde, dass Nolan Patrick seine Karriere als Eishockeyspieler beendet. Das stimmt so nicht ganz. Trotzdem wird Nico Hischiers einstiger Draft-Konkurrent kaum mehr auf NHL-Eis spielen.

Im Frühsommer 2017 gab es in der NHL-Welt nur eine Frage: Nico oder Nolan? Gemeint waren Nico Hischier und Nolan Patrick und die Frage war, wer im NHL-Draft an erster Stelle gezogen wird. Der Kanadier Patrick galt lange als Topfavorit für den Nummer-1-Pick. Doch der Walliser Hischier holte mit einer starken Saison in Halifax und guten U20-Weltmeisterschaften immer mehr auf.

Diese U20-WM und auch einen grossen Teil der Saison vor dem Draft verpasste Patrick damals schon wegen einer Verletzung. Er wurde von einer Sporthernie geplagt. Schon in den Jahren zuvor verpasste er wiederholt Spiele wegen Verletzungen – zwei Mal brach er sich das Schlüsselbein, später machten auch Leiste und Knie Probleme.

Trotzdem überzeugte der Kanadier aus Winnipeg mit seinem Talent. Nolan Patrick galt schon früh als äusserst kompletter Spieler ohne grosse Schwächen. Der Center war ein fantastischer Skater und hatte eine grossartige Stocktechnik. Vor allem wollte er immer gewinnen und war äusserst ehrgeizig.

Ein seltenes Bild: Ein erfolgreicher Nolan Patrick in der NHL. Bild: AP

Kein Wunder also, dass er bei den NHL-Teams immer noch sehr hoch im Kurs stand. Die New Jersey Devils entschieden sich am 23. Juni 2017 mit ihrem Nummer-1-Pick für den Schweizer Nico Hischier, die Philadelphia Flyers an zweiter Stelle wollten sich ein Talent von Patricks Kaliber nicht entgehen lassen.

Doch die NHL-Karriere des jungen Kanadiers sollte nicht so verlaufen wie erhofft. In den ersten zwei Saisons mit «Philly» spielte er zwar beide Male mehr als 70 Partien, doch er musste auch einstecken. Am 24. Oktober 2017, keinen Monat nach seinem Debüt, wurde er mit dem Kopf in die Bande gecheckt und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung zu. Eine von drei schwerwiegenden Kopfverletzungen, die Patrick in seinen ersten zwei Jahren bei den Flyers kassierte.

Vom Pech verfolgt: Drei Kopfverletzungen von Nolan Patrick in seinen ersten zwei Jahren in Philadelphia. Video: YouTube/Travie Ballin

Im Sommer 2019 kam der bislang grösste Rückschlag. Nolan Patrick verpasste sämtliche Vorbereitungs-Camps der Flyers und kurz vor dem Saisonstart kündete das Team an, dass der junge Stürmer bis auf weiteres nicht spielen werde. Der Grund: eine Migränenstörung. Schwindelgefühl und Orientierungsprobleme verunmöglichten es dem damals 21-Jährigen, seinen Beruf auszuüben. Patrick verpasste die gesamte Saison 2019/20. Obwohl er im Jahr darauf zurückkehrte (52 Spiele, 9 Punkte), schien das Kapitel bei den Flyers schon irgendwie abgeschlossen.

Zwei Jahre nach der Diagnose der Migränestörung hoffte Patrick auf einen Neuanfang. Er wurde zu den Vegas Golden Knights getradet. In der Wüstenstadt absolvierte er aber nur 25 Spiele. Abermals wurde der Center von einem Check gegen den Kopf ausser Gefecht gesetzt. Am 24. März 2022 machte der Kanadier sein vermutlich letztes NHL-Spiel. Gegen die Nashville Predators stand er nur etwas mehr als eine Minute auf dem Eis. Danach kam Patrick für Vegas nicht mehr zum Einsatz und seit diesem Sommer ist er offiziell vertragslos.

Am Mittwoch machte dann die Meldung die Runde, dass Nolan Patrick offiziell seinen Rücktritt als professioneller Eishockey-Spieler gegeben hat. Diese Nachricht dementierte der Spieler auf Anfrage des bekannten NHL-Journalisten Elliotte Friedman. Er sei nicht offiziell zurückgetreten, wolle aber auch nicht weiter Auskunft zu seiner Zukunft geben.

Trotzdem scheint es wahrscheinlich, dass Patricks Karriere als Spieler in der NHL viel zu früh vorbei ist. Zu gross ist die Verletzungshistorie des erst 25-jährigen Stürmers. Zu lange her sein letzter Ernstkampf in der besten Liga der Welt. Möglich ist, dass der Kanadier es in einer anderen, tieferen Liga noch einmal versucht. Oder dass er – ähnlich wie der heutige Ambri-Trainer Luca Cereda, er wegen eines Herzfehlers – schon jung eine Trainerkarriere einschlägt.