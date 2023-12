Kevin Fiala (r.) zeigt sich auch gegen San Jose in bestechender Form. Bild: keystone

Suter trifft und siegt gegen Josis Nashville + Devils verlieren + Fiala und Moser skoren

New Jersey – Philadelphia 2:3 n. V.

Nico Hischier, 1 Assist, 5 Schüsse, 17:38 TOI

Timo Meier, 2 Checks, 13:22 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 22:43 TOI



Die New Jersey Devils mussten eine neuerliche Heimniederlage einstecken. Den Philadelphia Flyers unterlag die Franchise aus Newark trotz zweimaliger Führung 2:3 nach Verlängerung. Captain Nico Hischier steuerte den Assist zum 2:1 im Powerplay bei. Die anderen Schweizer blieben ohne Skorerpunkt, Goalie Akira Schmid musste nach der 1:5-Niederlage gegen die Anaheim Ducks auf der Bank Platz nehmen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville – Vancouver 2:5

Roman Josi, 3 Schüsse, 24:02 TOI

Pius Suter, 1 Tor, 1 Assist, 1 Check, 1 Schuss, 13:34 TOI



Die Nashville Predators unterliegen in der NHL in der Nacht auf Mittwoch den Vancouver Canucks vor heimischem Publikum 2:5. Für das Team von Roman Josi war es die erste Niederlage nach zuvor vier Siegen in Serie.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Während der 33-jährige Berner für einmal ohne Skorerpunkt blieb, liess sich Pius Suter aufseiten der Gäste zwei Punkte gutschreiben. Beim Führungstreffer von Vancouver hatte er seinen Stock im Spiel, das 4:1 erzielte er gleich selbst. Der 27-Jährige rückt mit den Canucks dem Meister Las Vegas im Westen auf die Pelle und ist dank des sechsten Siegs in den letzten sieben Spielen nur noch einen Punkt hinter den Golden Knights.

Arizona – Ottawa 4:3

Janis Moser, 1 Tor, 3 Schüsse, 20:44 TOI

Ebenfalls in die Torschützenliste eintragen konnte sich Janis Moser. Der 23-jährige Verteidiger traf bei der spektakulären Aufholjagd der Arizona Coyotes gegen die Ottawa Senators zum wichtigen 2:3 im Schlussdrittel und läutete so die Wende zum 4:3 ein. Nach 15 Minuten hatten die Gäste 0:3 geführt. Für Arizona war es der dritte Sieg in Folge.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

San Jose – Los Angeles 1:4

Kevin Fiala, 2 Assists, 4 Schüsse, 17:33 TOI

Weiterhin in bestechender Form ist Kevin Fiala. Beim ungefährdeten 4:1 der Los Angeles Kings gegen die San Jose Sharks verbuchte er seine Assists Nummer 22 und 23. Dank des Erfolgs bleibt Los Angeles nach Verlustpunkten Erster der Western Conference, trotz fünf Spielen weniger als Leader Las Vegas haben die Kings nur sieben Punkte weniger. Dies entspräche drei Siegen und einer Niederlage nach Verlängerung.

