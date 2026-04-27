Janis Moser (l.) glänzte gleich doppelt als Vorbereiter. Bild: keystone

Moser mit Traumpass bei wichtiger Wende – Fialas Kings aus Playoffs ausgeschieden

Janis Moser ist beim Sieg der Tampa Bay Lightning zum Ausgleich in der Serie gegen Montreal mitentscheidend. Für Kevin Fiala enden die Playoffs ohne Einsatz.

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Montreal – Tampa Bay 2:3

Janis Moser (TB), 2 Assists, 1 Schuss, 2 Blocks, 19:33 TOI

Tampa Bay Lightning mit dem Bieler Janis Moser drehte im Playoff-Achtelfinal der NHL die Partie gegen die Montreal Canadiens. Mit einem 3:2-Sieg glich das Team aus Florida die Best-of-7-Serie zum 2:2 aus.

An der Aufholjagd nach dem 0:2 beteiligte sich auch Moser entscheidend. Der 25-Jährige lieferte zwei Assists. zum ersten und dritten Tor der Gäste. Der Stammspieler aus dem Berner Seeland stand während knapp 20 Minuten auf dem Eis.

Die Serie verläuft äusserst ausgeglichen. Das Spiel in der Nacht auf Montag war das erste Duell ohne Verlängerung. Zudem kamen alle vier Siege nach Rückständen zustande. Gemäss den Statistikern des Internetportals «nhl.com» geschah dies in einer Playoff-Serie zuletzt 2019, als die St. Louis Blues und die Winnipeg Jets in den ersten fünf Spielen der ersten Runde der Western Conference jeweils Comeback-Siege feierten.

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Los Angeles – Colorado 1:5

Kevin Fiala (LA) fehlte verletzt.

Für die Spieler der Los Angeles Kings beginnen nun die Ferien. Die Mannschaft ohne den verletzten Kevin Fiala unterlag Colorado Avalanche 1:5 und schied ohne Sieg aus den diesjährigen Playoffs aus. (nih/sda)