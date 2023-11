Er brachte seine Farben früh im Mitteldrittel in Führung: Valentin Nussbaumer. Bild: keystone

Negativserie beendet: HCD siegt am Ende deutlich gegen die ZSC Lions

Der HC Davos kehrt nach drei Niederlagen zum Siegen zurück. Der Rekordmeister bezwingt die ZSC Lions zu Hause 3:0.

Mehr «Sport»

In den vorangegangenen vier Saisons gewannen die Davoser bloss zwei der 22 Matches gegen die Zürcher. Nun entschieden sie in der ausverkauften Heimarena auch das zweite Duell in der laufenden Meisterschaft zu ihren Gunsten. Das siegbringende 1:0 erzielte in der 22. Minute Valentin Nussbaumer. Der 23-jährige Stürmer war nach zwölf torlosen Spielen erstmals wieder erfolgreich, nachdem er in den ersten zehn Partien in dieser Saison sechsmal getroffen hatte.

Wie Nussbaumer gelang auch Andres Ambühl mit dem 2:0 (42.) das erste Tor seit dem 7. Oktober. Der 40-jährige Routinier erwischte ZSC-Keeper Simon Hrubec per Backhand zwischen den Schonern. 105 Sekunden vor dem Ende machte Matej Stransky mit einem Schuss ins leere Gehäuse alles klar. Der Tscheche traf zum 13. Mal in der aktuellen Spielzeit.

Der Davoser Goalie Sandro Aeschlimann benötigte 30 Paraden für seinen zweiten Shutout in dieser Saison, in der die Lions zuvor immer mindestens einen Treffer erzielt hatten. Derzeit hinken sie den eigenen Ansprüchen jedoch einiges hinterher. Sie verloren zum dritten Mal hintereinander, wobei die Niederlage trotz zweier Schüsse an die Torumrandung absolut in Ordnung ging.

Sandro Aeschlimann schaffte gegen die ZSC Lions seinen zweiten Shutout der Saison. Bild: keystone

Davos - ZSC Lions 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

6547 Zuschauer. SR Borga/Mollard, Cattaneo/Wolf.

Tore: 22. Nussbaumer (Rasmussen, Fora) 1:0. 42. Ambühl (Fora, Rasmussen) 2:0. 59. Stransky 3:0 (ins leere Tor).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Davos, 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Stransky; Lammikko.

Davos: Aeschlimann; Fora, Dahlbeck; Dominik Egli, Jung; Guebey, Näkyvä; Minder, Barandun; Bristedt, Nordström, Gredig; Stransky, Corvi, Prassl; Ambühl, Rasmussen, Nussbaumer; Wieser, Chris Egli, Peltonen.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Trutmann, Marti; Weber, Lehtonen; Ustinkov; Andrighetto, Malgin, Hollenstein; Frödén, Lammikko, Zehnder; Chris Baltisberger, Grant, Balcers; Bodenmann, Sigrist, Schäppi; Riedi.

Bemerkungen: Davos ohne Schneeberger (verletzt), Frehner (gesperrt), Knak (krank) und Jurco (überzähliger Ausländer). ZSC Lions ohne Harrington und Rohrer (beide verletzt). ZSC Lions von 58:09 bis 58:15 ohne Torhüter.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. 5,2 09.22 5,2 09.23 5,2 01.24 Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte