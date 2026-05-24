Finnland wird am Dienstag gegen die Schweiz um Platz 1 in Gruppe A spielen. Bild: keystone

Finnland erzwingt Showdown gegen die Nati um Platz 1 – Kanada schlägt die Slowakei

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Gruppe A

Finnland – Österreich 5:2

Finnland schlägt Österreich 5:2 und gewinnt damit auch sein sechstes Gruppenspiel nach regulärer Spielzeit und steht damit gleichauf mit der Schweiz an der Spitze der Gruppe A. Am Dienstag kommt es zwischen den beiden Topteams damit nun zum Direktduell um Platz 1.

Den vierten Viertelfinalisten in der Schweizer Gruppe machen gleichentags im Direktduell wohl Österreich und Titelverteidiger USA unter sich aus. Die von Roger Bader gecoachten Österreicher verpassten den benötigten vierten Sieg erneut klar.

Finnland schlägt Österreich. Video: SRF

Grossbritannien – Lettland 0:6

Lettland hält an der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg Kurs auf die Viertelfinals. Mit einem souveränen 6:0-Sieg gegen Grossbritannien besiegeln die Letten gleichzeitig den sofortigen Wiederabstieg der Briten.

2023 gewannen die Letten mit Bronze ihre erste WM-Medaille, verpassten danach jedoch zweimal knapp die Runde der letzten acht. Nun dürfte ihnen in Zürich der erneute Vorstoss in die K.o.-Phase gelingen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Nur einen Tag nach dem Überraschungssieg gegen Weltmeister USA erfüllte das Team um Captain Rudolfs Balcers die Pflichtaufgabe gegen die weiterhin punktelosen Briten problemlos. Dem Stürmer der ZSC Lions gelang beim hoch verdienten 6:0-Erfolg bereits sein sechstes Tor an diesem Turnier.

Mit einem Sieg am Dienstag zum Abschluss der Vorrunde gegen Ungarn wäre Lettlands Viertelfinaleinzug perfekt. Der Aufsteiger Grossbritannien hingegen muss – wie schon 2024 – auf direktem Weg wieder in die zweithöchste Division 1A absteigen.

Der Abstieg ist Tatsache: Grossbritannein verliert auch das sechste Gruppenspiel. Bild: keystone

Die Tabelle:

Gruppe B

Slowakei – Kanada 1:5

Das Team mit den Superstars Macklin Celebrini und Sidney Crosby kam am Sonntag in Freiburg gegen die Slowakei zum sechsten Sieg im sechsten Match. In einem hochklassigen Spitzenspiel stand es nach 40 Minuten 1:1, ehe die Kanadier im Schlussdrittel mit vier Toren innert sieben Minuten durch Vilardi, Tavares, O'Reilly und Celebrini für die Entscheidung zum 5:1 sorgten. Die Slowaken haben sich das Viertelfinalticket damit noch nicht definitiv gesichert.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Dänemark – Italian 3:2 n. P.

Der Abstieg könnte in der anderen Gruppe auch Italien ereilen. Zwar holten die Italiener mit Klotens Goalie Davide Fadani zwischen den Pfosten beim 2:3 nach Penaltyschiessen gegen Dänemark im sechsten Spiel ihren ersten Punkt, doch benötigen sie am Montag gegen Slowenien einen Sieg nach 60 Minuten, um die Slowenen noch hinter sich zu lassen. Dänemark entledigte sich seinerseits mit dem zweiten Sieg im Turnier sämtlicher Abstiegssorgen. (nih/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF