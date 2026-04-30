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NHL: Tampa Bay und Pittsburgh verlieren – Flyers sind weiter

Montreal Canadiens&#039; Cole Caufield (13) scores on Tampa Bay Lightning goaltender Andrei Vasilevskiy (88) as Lightning&#039;s J.J. Moser (90) defends during second period NHL playoff hockey action ...
Janis Moser und seine Tampa Bay Lightning stehen vor dem Aus.Bild: keystone

Tampa verliert und kassiert das Break + Penguins ausgeschieden

30.04.2026, 06:4630.04.2026, 06:46

Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 2:3

Janis Moser: 1 Schuss, 5 Blocks, 1 Check, TOI: 20:33

Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser verlieren gegen die Montreal Canadiens 2:3. In der Best-of-7-Serie der Playoff-Achtelfinals führen die Canadiens damit 3:2.

Der entscheidende Treffer gelang Alexandre Texier gleich zu Beginn des dritten Drittels. Den Ausgleich erzielte Tampa trotz 17 Torschüssen im letzten Drittel nicht mehr. Auch der 25-jährige Moser, der im vierten Spiel am Sonntag mit zwei Assists am Sieg beteiligt gewesen war, konnte seinem Team am Mittwochabend Ortszeit zu keinem Tor verhelfen. Damit kassiert Tampa in dieser Serie zum zweiten Mal ein Break.

Am Freitag kommt es in Montreal nun zum 6. Spiel der ersten Playoff-Runde. Mit einem Sieg zuhause würden sich die Canadiens das Weiterkommen sichern, während Tampa den Sieg braucht, um die Serie wieder auszugleichen und ein 7. Spiel zu erzwingen. Der Gewinner dieser Serie trifft entweder auf die Buffalo Sabres oder die Boston Bruins.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/NHL

Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 1:0

Das sechste Spiel bereits absolviert haben derweil die Pittsburgh Penguins und die Philadelphia Flyers. Dank des Treffers von Cam York zum 1:0 kurz vor dem Ende der ersten Verlängerung sicherten sich die Flyers den Sieg in der Serie mit 4:2. Eine überragende Leistung zeigte Flyers-Torhüter Dan Vladar, welcher 42 Schüsse parieren konnte.

In der zweiten Playoff-Runde trifft Philadelphia nun auf die Carolina Hurricanes, die sich den Einzug in die Viertelfinals als erstes Team gesichert haben. (riz/sda)

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