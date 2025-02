Der Schweizer Fazzini kommt gegen den Tschechen Prikryl deutlich zu spät. Bild: keystone

Der Weltmeister eine Nummer zu gross – Hockey-Nati verliert gegen Tschechien klar

Die Schweiz verliert zum Abschluss der Euro Hockey Tour in Stockholm gegen Weltmeister Tschechien 0:3 und beendet das Turnier mit einem Sieg und zwei Niederlagen.

Mehr «Sport»

Die Schweizer zeigten die schwächste Leistung an diesem Turnier, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass mit Calvin Thürkauf und Christoph Bertschy zwei der wenigen Routiniers im Team geschont wurden.

Dank dem starken Goalie Sandro Aeschlimann konnten sie dennoch bis am Schluss auf ein positives Resultat hoffen. Dieser musste sich einzig in der 28. Minute Lubos Horky geschlagen geben. Das 2:0 (59.) und 3:0 (60.) von Michal Kunc respektive dem bei Lugano tätigen Radim Zohorna waren Schüsse ins leere Tor.

Das wegweisende 1:0 für Tschechien durch Horky. Video: SRF

Allerdings war es beim Stand von 0:1 nicht so, dass der Ausgleich in der Luft lag, dafür agierten die Schweizer zu wenig konsequent. Zudem fehlte bei den wenigen guten Chancen einmal mehr die Kaltblütigkeit. Beispielsweise scheiterte Justin Sigrist in der 48. Minute aus kurzer Distanz am tschechischen Keeper Josef Korenar.

So blieben die Schweizer wie bereits am Donnerstag in Langnau gegen Finnland (0:1 n.P.) ohne Torerfolg. Den einzigen Treffer an diesem Turnier in der regulären Spielzeit erzielte Nicolas Baechler zum 1:1 gegen Schweden (2:1 n.V.). Gegen die Tschechen war es die vierte Niederlage in Folge.

Das Telegramm

Schweiz - Tschechien 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Stockholm. - 1437 Zuschauer. - SR Björk/Holm (SWE), Strömberg/Sörholm (SWE).

Tore: 28. Horky (Filip, Fridrich) 0:1. 59. (58:36) Kunc 0:2 (ins leere Tor). 60. (59:26) Zohorna 0:3 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 2mal 2 Minuten gegen Tschechien.

Schweiz: Aeschlimann; Egli, Berni; Fora, Frick; Aebischer, Jung; Baragano, Chanton; Fazzini, Jäger, Schmid; Baechler, Sigrist, Knak; Rohrbach, Taibel, Müller; Sablatnig, Ritzmann, Marchon.

Tschechien: Korenar; Hajek, Tichacek; Kucerik, Pyrochta; Zboril, Cibulka; Knot, Galvas; Chlapik, Zohorna, Flynn; Reichel, Kodytek, Lenc; Kantner, Prikryl, Kunc; Horky, Filip, Fridrich.

Bemerkungen: Schweiz ohne Künzle (private Gründe), Bertschy, Thürkauf (beide überzählig) und Pasche (Ersatzgoalie). - Schüsse: Schweiz 26 (2-13-11); Tschechien 30 (14-8-8). - Schweiz von 58:26 bis 58:36 und von 58:49 bis 59:26 ohne Goalie. - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/2; Tschechien 0/4. (pre/sda)