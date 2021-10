Timo Meier (Mitte) jubelt gemeinsam mit Mario Ferraro (links) und Jonathan Dahlen. Bild: keystone

Meier glänzt mit drei Punkten – auch Josi, Fiala und Hischier skoren

Montreal Canadiens – San Jose Sharks 0:5

Timo Meier: 1 Tor, 2 Assists, 7 Schüsse, 16:02 TOI

Timo Meier trumpfte beim 5:0-Auswärtssieg der San Jose Sharks gegen die Montreal Canadiens gross auf. Der Appenzeller schoss ein Tor und gab zwei Assists.

Die Sharks kauften den Canadiens den Schneid gleich in der Startphase ab. Nach dreieinhalb Minuten hatte der Schwede Jonathan Dahlen jeweils dank der Mithilfe von Passgeber Meier bereits zweimal getroffen. Beim 4:0 zu Beginn des Mitteldrittels schoss Meier dann seinen ersten Saisontreffer. Der 25-Jährige traf im Powerplay mit einem Gewaltschuss. Meier gelang ein Saisonstart nach Mass. Nach zwei Partien weist er bereits vier Skorerpunkte aus, und die Sharks sind noch verlustpunktlos.

Die weiteren Schweizer Highlights

In den elf NHL-Partien in der Nacht zum Mittwoch standen nicht weniger als acht Schweizer Söldner in Einsatz. Neben Meier äufneten drei weitere Spieler ihre Skorer-Konto: Roman Josi, Kevin Fiala und Nico Hischier verbuchten je einen Assist.

Der Berner Josi gewann mit den Nashville Predators 2:1 gegen die Los Angeles Kings, der St.Galler Fiala war am Overtime-Tor der Minnesota Wild beim 6:5-Erfolg über die Winnipeg Jets beteiligt und der Walliser Hischier gab den Assists beim Empty-Net-Treffer, der den 4:2-Sieg der New Jersey Devils über die Seattle Kraken besiegelte.

Um ein Haar hätte sich Hischier auch in die Liste der Torschützen eingereiht. Doch nach Videostudium wurde entschieden, dass bei einem Treffer von ihm der Puck erst Bruchteile nach der Schlusssirene des ersten Drittels die Torlinie überquert hatte. Hischier kam zudem wie sein Landsmann Jonas Siegenthaler, der bei den Devils verteidigt, auf vier geblockte Schüsse. (ram/sda)

Die Schweizer Skorerliste: tabelle: nhl