«Man darf es nicht zu locker nehmen, aber mit einem Bein sind wir an der WM»

Andi Zeqiri Schweiz, 14 und Granit Xhaka Schweiz, 10 nach dem Spiel , Schweiz, FIFA, WM-Qualifikation Europa, Gruppe B, Schweiz vs. Schweden, 15.11.2025, Stade de Geneve, Genf, Schweiz Genf Stade de G ...
Captain Granit Xhaka ist – zurecht – zuversichtlich vor dem «Endspiel».Bild: www.imago-images.de

Wenn dem Kosovo kein Fussballwunder gelingt, löst die Schweiz am Dienstag im Direktduell das Ticket für die WM 2026. Die Nati müsste 0:6 verlieren, um die Teilnahme noch zu versemmeln. Schweizer Stimmen nach dem 4:1-Sieg gegen Schweden.
15.11.2025, 23:3415.11.2025, 23:34

Granit Xhaka

Captain und Torschütze zum 2:1

«Es muss viel passieren, damit wir die Qualifikation noch verpassen. Aber vor dem Kosovo muss man viel Respekt haben. Was die geleistet haben – Chapeau! Gegen uns müssen sie 6:0 gewinnen. Man darf es nicht zu locker nehmen, aber mit einem Bein sind wir an der WM.»

Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party

Murat Yakin

Nationaltrainer

«Wir haben uns etwas geärgert, dass wir hier zu Hause bei dieser tollen Atmosphäre den Sack nicht zumachen konnten. Aber wir wussten, es liegt nicht an uns alleine, ob wir heute die Qualifikation schaffen.»

«In der ersten Halbzeit hatten wir viel Glück. Gregor Kobel hält uns im Spiel. Aber nachher haben wir solidarisch gekämpft und zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Jetzt haben wir noch ein Spiel und auf das wollen wir uns gut vorbereiten.»

Breel Embolo

Torschütze zum 1:0

Embolo gehört jetzt zu den Top 10 der ewigen Nati-Torschützenliste

«Wir sind erleichtert. Kompliment an die Mannschaft, wie sie in der zweiten Halbzeit reagiert hat. In der ersten Halbzeit hatten wir ungewöhnlich viele technische Fehler, danach haben wir das eine oder andere verändert und sind auf unser Level gekommen. Nach dem 2:1 ist die Anspannung von uns gefallen.»

Ricardo Rodriguez

Verteidiger

«Es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass wir uns qualifizieren. Aber wir sind überglücklich, dass wir heute gewonnen haben. Es war ein wichtiger Sieg. Jetzt müssen wir noch in den Kosovo und dort ein gutes Spiel machen, dann sind wir sicher weiter.»

Embolo und Ndoye die Besten, ein Trio ungenügend – wie bewertest du die Nati-Spieler?
Die Nati-Noten beim 4:1 der Schweiz gegen Schweden
1 / 16
Die Nati-Noten beim 4:1 der Schweiz gegen Schweden

Gregor Kobel
Note 4,5
Bis zum Schweden-Heimspiel ist Kobel während 465 Länderspielminuten ohne Gegentor. An diesem Abend kommen nochmals deren 33 dazu, macht in der Summe 498 - ein Topwert. Nur zweimal in der ersten Halbzeit muss der Schweizer Goalie eingreifen, beim ersten Mal wird er bezwungen. Könnte er das 1:1 verhindern? Vielleicht. Bei der zweiten Chance vor dem Pausenpfiff reagiert Kobel gegen Bernhardsson sackstark. In der zweiten Halbzeit kaum ein weiteres Mal geprüft.

 ... Mehr lesen
quelle: www.imago-images.de / imago images
Seehund flüchtet vor Orcas auf ein Boot
Video: watson
