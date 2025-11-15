Captain Granit Xhaka ist – zurecht – zuversichtlich vor dem «Endspiel». Bild: www.imago-images.de

«Man darf es nicht zu locker nehmen, aber mit einem Bein sind wir an der WM»

Wenn dem Kosovo kein Fussballwunder gelingt, löst die Schweiz am Dienstag im Direktduell das Ticket für die WM 2026. Die Nati müsste 0:6 verlieren, um die Teilnahme noch zu versemmeln. Schweizer Stimmen nach dem 4:1-Sieg gegen Schweden.

Granit Xhaka

Captain und Torschütze zum 2:1

«Es muss viel passieren, damit wir die Qualifikation noch verpassen. Aber vor dem Kosovo muss man viel Respekt haben. Was die geleistet haben – Chapeau! Gegen uns müssen sie 6:0 gewinnen. Man darf es nicht zu locker nehmen, aber mit einem Bein sind wir an der WM.»

Murat Yakin

Nationaltrainer

«Wir haben uns etwas geärgert, dass wir hier zu Hause bei dieser tollen Atmosphäre den Sack nicht zumachen konnten. Aber wir wussten, es liegt nicht an uns alleine, ob wir heute die Qualifikation schaffen.»

«In der ersten Halbzeit hatten wir viel Glück. Gregor Kobel hält uns im Spiel. Aber nachher haben wir solidarisch gekämpft und zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Jetzt haben wir noch ein Spiel und auf das wollen wir uns gut vorbereiten.»

Breel Embolo

Torschütze zum 1:0

«Wir sind erleichtert. Kompliment an die Mannschaft, wie sie in der zweiten Halbzeit reagiert hat. In der ersten Halbzeit hatten wir ungewöhnlich viele technische Fehler, danach haben wir das eine oder andere verändert und sind auf unser Level gekommen. Nach dem 2:1 ist die Anspannung von uns gefallen.»

Ricardo Rodriguez

Verteidiger

«Es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass wir uns qualifizieren. Aber wir sind überglücklich, dass wir heute gewonnen haben. Es war ein wichtiger Sieg. Jetzt müssen wir noch in den Kosovo und dort ein gutes Spiel machen, dann sind wir sicher weiter.»

