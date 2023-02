Luganos Marco Müller (rechts) gegen Zugs Adam Almquist im Eishockey Qualifikationsspiel der National League zwischen dem EV Zug und dem HC Lugano. Bild: keystone

Dieser Schiri-Schubser von Liga-Topskorer Cervenka beschäftigt die Hockey-Schweiz

Titelverteidiger Zug droht sogar die Pre-Playoffs zu verpassen. Nach der 1:4-Heimniederlage gegen Lugano liegen die Zentralschweizer noch vier Punkte vor Rang 11.

Biel – Rapperswil 3:0

Bei den Lakers musste Liga-Topskorer Roman Cervenka in der 8. Minute vorzeitig unter die Dusche. Als Grund wurde eine Tätlichkeit gegen einen Offiziellen angegeben. Das könnte eine längere Sperre nach sich ziehen.

Biel ist derzeit das beste Heimteam der Liga und untermauerte dies mit einem 3:0-Sieg im Topspiel. Nach 20 Minuten führten die Seeländer trotz 5:11 Torschüssen 2:0. Jere Sallinen brachte die Gastgeber nach genau einer Minute mit seinem 16. Saisontor in Führung, den zweiten Treffer schoss Toni Rajala (14.). Keeper Harri Säteri feierte dank 29 Paraden seinen sechsten Shutout in dieser Spielzeit, womit er in dieser Statistik die Nummer 1 ist.

Biel - Rapperswil-Jona Lakers 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

5735 Zuschauer. - SR Stolc (SVK)/Hungerbühler, Cattaneo/Gurtner.

Tore: 1. (1:00) Sallinen (Hischier, Rajala) 1:0. 14. Rajala 2:0. 57. Olofsson (Hofer, Lööv) 3:0.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Biel, 2mal 2 Minuten plus Spieldauer (Cervenka) gegen Rapperswil-Jona Lakers

PostFinance-Topskorer: Hofer; Cervenka.

Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Delémont, Grossmann; Schneeberger, Yakovenko; Stampfli; Hofer, Haas, Olofsson; Hischier, Sallinen, Rajala; Brunner, Tanner, Künzle; Froidevaux, Schläpfer, Kessler; Bärtschi.

Rapperswil-Jona Lakers: Meyer; Noreau, Maier; Aebischer, Djuse; Vouardoux, Profico; Baragano; Aberg, Rowe, Cervenka; Moy, Schroeder, Wetter; Zangger, Albrecht, Lammer; Wick, Dünner, Forrer; Cajka.

Bemerkungen: Biel ohne Cunti, Forster und Sheahan (alle verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Alge, Elsener, Jensen (alle verletzt) und Jordan (überzähliger Ausländer).

Zug – Lugano 1:4

Titelverteidiger Zug droht sogar die Pre-Playoffs zu verpassen. Nach der 1:4-Heimniederlage gegen Lugano liegen die Zentralschweizer noch vier Punkte vor Rang 11.

Die weiterhin siebtklassierten Zuger kassierten die dritte Niederlage in Serie. Dass der Vorsprung auf den 11. Platz nicht noch weiter schrumpfte, lag an der überraschenden 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung von Ambri-Piotta gegen den Tabellenletzten Ajoie.

Zugs Fabrice Herzog (rechts) gegen Luganos Marco Müller. Bild: keystone

Zug - Lugano 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

7041 Zuschauer. - SR Borga/Kohlmüller (GER), Steenstra (CAN)/Duc.

Tore: 12. Thürkauf (Granlund, Carr) 0:1. 32. Klok (Marco Müller, Granlund) 0:2. 50. Klingberg (Powerplaytor) 1:2. 55. Arcobello (Andersson, Fazzini/Powerplaytor) 1:3. 60. (59:04) Klok (Granlund, Marco Müller) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Kovar; Connolly.

Zug: Genoni; Gross, Djoos; Nussbaumer, Geisser; Kreis, Almquist; Stadler; Martschini, Kovar, Herzog; Simion, O'Neill, Zehnder; Klingberg, Senteler, Allenspach; Abdelkader, Leuenberger, Suri; Muggli.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Klok; Andersson, Mirco Müller; Wolf, Guerra; Villa; Carr, Marco Müller, Granlund; Connolly, Arcobello, Morini; Fazzini, Thürkauf, Josephs; Vedova, Herburger, Zanetti; Gerber.

Bemerkungen: Zug ohne Hansson, Hofmann und Schlumpf (alle verletzt), Lugano ohne Cortiana, Patry, Riva, Stoffel, Walker (alle verletzt) und Koskinen (überzähliger Ausländer). Zug von 57:09 bis 59:04 ohne Torhüter.

Ambri –Ajoie 3:4 n.V.

Es ist eine überraschende 3:4-Heimniederlage nach Verlängerung von Ambri-Piotta gegen den Tabellenletzten Ajoie.

PostFinance Top Scorer Michael Spacek (rechts) in Aktion. Bild: keystone

Ambri-Piotta - Ajoie 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1) n.V.

6698 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Mollard, Schlegel/Urfer.

Tore: 12. Asselin 0:1. 20. (19:27) Frossard (Fey) 0:2. 40. (39:59) Fischer (Heim) 1:2 (ohne Torhüter). 42. Derungs (Devos) 1:3. 46. Zaccheo Dotti (Heed) 2:3. 48. Chlapik (Spacek/Powerplaytor) 3:3. 65. (64:13) Frossard 3:4.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Spacek; Devos.

Ambri-Piotta: Conz; Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Fischer; Burren, Isacco Dotti; Zündel; Bürgler, Heim, Formenton; Hofer, Spacek, Chlapik; Kneubuehler, McMillan, Zwerger; Trisconi, Grassi, Marchand; Dufey.

Ajoie: Wolf; Pouilly, Brennan; Fey, Pilet; Birbaum, Hauert; Thiry; Sciaroni, Romanenghi, Bozon; Hazen, Gauthier, Frossard; Asselin, Devos, Derungs; Vouillamoz, Macquat, Schmutz; Arnold.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Pestoni (krank), Fohrler, Kostner (beide verletzt) und Juvonen (überzähliger Ausländer), Ajoie ohne Gauthier-Leduc, Rouiller (beide verletzt) und Bakos (krank). Ambri-Piotta von 39:58 bis 39:59 ohne Torhüter.

Fribourg – Zürich 1:2 n.P.

Die ZSC Lions festigen den 3. Rang mit einem 2:1-Auswärtssieg nach Penaltyschiessen gegen Fribourg-Gottéron. Die Zürcher liegen nun drei Zähler vor den Lakers, die zwei Partien weniger ausgetragen haben als die Lions.

Zürichs Mikko Lehtonen (links) und Gotterons Sandro Schmid in Aktion. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) n.P.

9009 Zuschauer. - SR Tscherrig/Dipietro, Obwegeser/Huguet. -

Tore: 7. Bachofner (Lammikko) 0:1. 27. Diaz (Seiler) 1:1. - Penaltyschiessen: Mottet -, Texier -; Bertschy -, Lehtonen -; Sörensen -, Roe 0:1; Desharnais 1:1, Lammikko -; Rask -, Bodenmann -; Roe 1:2, Desharnais -.

Strafen: keine.

PostFinance-Topskorer: Desharnais; Wallmark.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Dufner; Diaz, Seiler; Sutter, Jecker; Chavaillaz; Mottet, Desharnais, Kuokkanen; Marchon, Walser, Jörg; Sprunger, Rask, Bertschy; Schmid, De la Rose, Sörensen; Bykov.

ZSC Lions: Hrubec; Trutmann, Lehtonen; Kukan, Geering; Weber, Phil Baltisberger; Noah Meier; Bodenmann, Wallmark, Roe; Chris Baltisberger, Texier, Riedi; Leone, Lammikko, Bachofner; Sopa, Sigrist, Schäppi; Graf.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Vainio (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Andrighetto, Hollenstein, Marti (alle verletzt) und Azevedo (überzähliger Ausländer).

Lausanne – Davos 5:4 n.P.

Davos ist trotz der 4:5-Niederlage nach Penaltyschiessen beim Vorletzten Lausanne nach wie vor Fünfter, einen Punkt vor Fribourg und acht vor Zug. Die Waadtländer feierten den fünften Sieg in Serie. Die Differenz zwischen Rang 10 und 13 beträgt fünf Zähler

Lausanne jubelt nach einem Treffer. Bild: keystone

Lausanne - Davos 5:4 (2:0, 1:1, 1:3, 0:0) n.P.

7220 Zuschauer. - SR Wiegand/Stricker, Stalder/Kehrli.

Tore: 5. Raffl (Marti) 1:0. 9. Sekac (Riat) 2:0. 33. Knak (Bristedt/bei 5 gegen 3) 2:1. 39. Bozon (Sidler, Kovacs/Powerplaytor) 3:1. 48. (47:06) Maillard 4:1. 49. (48:48) Schmutz 4:2. 53. Stránský (Paschoud, Rasmussen) 4:3. 60. (59:17) Stránský 4:4 (ohne Torhüter). - Penaltyschiessen: Riat -, Bristedt -; Sekac 1:0, Ambühl -; Fuchs -, Stránský 1:1; Kovacs -, Rasmussen -; Raffl 2:1, Nordström 2:2; Stránský 2:3, Sekac 3:3; Nordström -, Maillard -; Stránský -, Sekac 4:3.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Lausanne, 5mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Sekac; Stránský.

Lausanne: Laurikainen; Frick, Gernat; Glauser, Genazzi; Sidler, Jelovac; Marti; Bozon, Jäger, Raffl; Kenins, Almond, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Maillard, Kovacs; Holdener.

Davos: Senn; Fora, Dahlbeck; Dominik Egli, Irving; Barandun, Paschoud; Heinen, Wellinger; Stránský, Rasmussen, Knak; Schmutz, Nordström, Bristedt; Wieser, Ambühl, Nussbaumer; Canova, Chris Egli, Sturny.

Bemerkungen: Lausanne ohne Emmerton, Heldner, Krakauskas, Pedretti (alle verletzt), Audette und Panik (beide überzählige Ausländer), Davos ohne Corvi, Frehner, Jung, Nygren und Prassl (alle verletzt). Davos von 58:46 bis 59:17 ohne Torhüter.

Langnau – Genf 3:4 n.V.

Leader Genève-Servette gewann bei den SCL Tigers 4:3 nach Verlängerung und feierte den siebenten Sieg in Serie. Da sich Verfolger Biel im Topspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers 3:0 durchsetzte und damit zum dritten Erfolg in Serie kam, verkürzten die Seeländer den Rückstand auf Servette auf sechs Punkte.

«Es Gwurscht» vor dem Tor: Tigers gegen Genf. Bild: keystone

SCL Tigers - Genève-Servette 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:1) n.V.

4844 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Hürlimann, Burgy/Gnemmi.

Tore: 5. Saarela (Zryd, Erni) 1:0. 18. (17:38) Hartikainen (Omark, Filppula/Powerplaytor) 1:1. 19. (18:05) Saarela 2:1. 23. Omark (Hartikainen, Jacquemet) 2:2. 25. Praplan 2:3. 48. Rossi (Weibel/Powerplaytor) 3:3. 62. Richard (Hartikainen, Auvitu) 3:4.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 6mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Michaelis; Omark.

SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Zryd, Guggenheim; Erni; Weibel, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Rossi, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann; Lapinskis.

Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Chanton, Auvitu; Smons; Praplan, Filppula, Winnik; Miranda, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Pouliot, Bertaggia; Smirnovs.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Schmutz (verletzt), Genève-Servette ohne Berthon, Le Coultre, Vatanen und Völlmin (alle verletzt).

Tabelle

