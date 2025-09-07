freundlich24°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Champions Hockey League: EVZ und SC Bern siegen – Lausanne droht das Aus

Die Zuger mit Raphael Diaz, 2. von links, und Jan Kovar, rechts, feiern das Tor zum 2:0 beim Eishockey Champions Hockey League Regular Season Spiel zwischen dem EV Zug und dem ERC Ingolstadt aus Deuts ...
Nach der Niederlage gegen Ingolstadt reagierte der EVZ mit einem Sieg.Bild: keystone

Zug und Bern siegen in der Champions Hockey League – Lausanne droht das Aus

Der EV Zug und der SC Bern gehen in der vierten Runde der Champions Hockey League als Sieger vom Eis. Für den Lausanne HC dagegen sieht es düster aus.
07.09.2025, 16:5307.09.2025, 16:53
Mehr «Sport»
Inhaltsverzeichnis
Zug – Belfast 6:3Bern – Brno 5:3Lausanne – Ingolstadt 1:3

Zug – Belfast 6:3

Die Zuger bezwangen die weiterhin sieglosen Belfast Giants zu Hause 6:3 und reagierten damit auf die 3:7-Heimniederlage am Freitag gegen Ingolstadt. Der neu verpflichtete tschechische Sniper Dominik Kubalik traf zum 1:0 (2.) und 2:1 (12.). 58 Sekunden nach der erneuten Führung war Verteidiger Elia Riva während des gleichen Powerplays zum 3:1 (13.) erfolgreich. In der 24. Minute erhöhte Gregory Hofmann auf 4:1. In der Folge liessen die Zentralschweizer nichts mehr anbrennen.

Mit acht Punkten aus vier Partien steht der EVZ so gut wie sicher in den Achtelfinals.

Bern – Brno 5:3

Gut sieht es auch für Bern aus, das sich gegen die tschechische Equipe Kometa Brünn vor heimischem Publikum 5:3 durchgesetzt hat. Nachdem die Gastgeber in der 33. Minute 2:3 in Rückstand geraten waren, drehten sie die Partie dank Toren von Nils Rhyn (36.), Miro Aaltonen (51.) und Marco Lehmann (60.). Letzterer traf neun Sekunden vor dem Ende ins leere Tor, nachdem er schon das 1:0 (9.) erzielt hatte. Kurz vor dem 5:3 verhinderte Rhyn in extremis das 4:4. Bern hat nach dem zweiten Sieg sieben Punkte auf dem Konto.

ZSC Lions kassieren in Schweden die 2. Champions-League-Niederlage

Lausanne – Ingolstadt 1:3

Lausanne dagegen muss um die Teilnahme an der K.o.-Runde bangen. Der Playoff-Finalist der vergangenen beiden Saisons in der National League unterlag Ingolstadt 1:3. Für das Heimteam war einzig Jason Fuchs in der 58. Minute im Powerplay zum 1:2 erfolgreich. Im ersten Drittel hatten die Waadtländer eine fünfminütige Überzahl nicht nutzen können – Ken Jäger scheiterte in der 19. Minute am Pfosten. Matchwinner der Deutschen war der Kanadier Alex Breton, der zum 2:0 (51.) und mit einem Schuss ins leere Gehäuse zum 3:1 (59.) traf. Für Lausanne war es im vierten Spiel die dritte Niederlage.

Weiter geht es in der Champions Hockey League am 7. Oktober. Am Dienstag beginnt mit einer Vollrunde die National League. (nih/sda)

Der Eismeister-Check
Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Klubs haben die Champions Hockey League gewonnen
1 / 7
Diese Klubs haben die Champions Hockey League gewonnen
Frölunda HC Göteborg – 4 Titel: 2016, 2017, 2019 und 2020
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Auch künstlicher Zucker hat seine Nebenwirkungen – und zwar bisher unbekannte
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September
Meistkommentiert
1
YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro doch nicht teuerste Fussballerin
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
4
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
5
Ambri-Piotta holt Formenton nach Freispruch zurück +++ Rochette bleibt in Lausanne
Meistgeteilt
1
Schwerste russische Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn +++ Regierungsgebäude getroffen
2
Drohne trifft Flughafen in Israel ++ Dänemark prüft Evakuierung von Gaza-Patienten
3
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
4
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
5
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
Glück für Biel – der «Chris DiDomenico der blauen Linie» kehrt zurück
Ob Biel aus dem Tabellenkeller herauskommen wird, ist alles andere als sicher. Aber eines ist definitiv: Nach der Rückkehr von Rodwin Dionicio (21) wird das Spektakel grandios sein. Der «Chris DiDomenico der blauen Linie» hat bis 2027 bei Biel unterschrieben.
Eigentlich schien der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger gut genug für eine NHL-Karriere zu sein. Nach Janis Moser der nächste Bieler in der wichtigsten Liga der Welt. Anaheim hat ihn 2023 im NHL-Draft 2023 als Nr. 129 gezogen. Aber nun haben die Amerikaner die Geduld verloren und den Vertrag aufgelöst. Und weil auch keine andere NHL-Organisation an Rodwin Dionicio Interesse hatte ist er nun nach Biel zurückgekehrt und hat einen Zweijahresvertrag bis 2027 unterschrieben.
Zur Story