Wie schon zu Hause gegen Bremerhaven: Die ZSC Lions verlieren in der Champions League zum zweiten Mal. Bild: keystone

ZSC Lions kassieren in Schweden die 2. Champions-League-Niederlage

Die ZSC Lions kassieren im vierten Spiel der Champions Hockey League die zweite Niederlage. Der Titelverteidiger unterliegt bei den Schweden von Brynäs IF mit 0:2.

Ohne die verletzt gemeldeten Sven Andrighetto und Willy Riedi gelang den ZSC Lions im südschwedischen Gävle zu wenig, um die Rückreise mit etwas Zählbarem anzutreten. Zwar gestalteten die Zürcher das Geschehen nach dem 0:1 von Jakob Silfverberg in der 10. Minute ausgeglichen. Doch die Partie verlief ganz im Sinne der Führenden recht ereignislos, bis in der Schlussphase der frühere Davoser Anton Rödin das 2:0 erzielte.

Nach vier von sechs Partien stehen die ZSC Lions mit sieben Punkten da. Den nächsten internationalen Auftritt hat der Schweizer Meister in einem Monat daheim gegen Sparta Prag. Bis dahin stehen zwölf Spiele der National League an, beginnend mit dem Heimspiel am Dienstag gegen Biel.

Brynäs IF - ZSC Lions 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

SR Öhlund/Harnebring (SWE).

Tore: 10. Silfverberg (Larsson, Rödin) 1:0. 58. Rödin (Hägg, Larsson) 2:0.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Brynäs IF, 3mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions.(nih/sda)