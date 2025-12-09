Hansi Flick und Barcelona sind in der Champions League auf Punkte angewiesen. Bild: keystone

Noch drei Spieltage in der Königsklasse – diese 5 Top-Teams zittern um das Weiterkommen

Die Ligaphase der Champions League neigt sich langsam dem Ende zu. Noch drei Spieltage stehen an, bevor 12 der 36 Mannschaften ausscheiden werden. Für einige grosse Namen könnte es sehr knapp werden.

Timo Rizzi Folge mir

Barcelona

Restprogramm: Eintracht Frankfurt (h), Slavia Prag (a), Kopenhagen (h)

Nach einem erfolgreichen Start mit sechs Punkten aus drei Spielen ist bei Barcelona mittlerweile ein wenig der Wurm drin. In Brügge resultierte nach einer spektakulären Partie ein glückliches 4:4-Unentschieden und bei Chelsea wurden die Katalanen gleich mit 0:3 wieder nach Hause geschickt. Das Polster auf Platz 24 beträgt nur noch einen Punkt.

Für Barça spricht das Restprogramm, in den Spielen gegen Eintracht Frankfurt, Slavia Prag und Kopenhagen sind Siege jeweils schon fast Pflicht. Momentan müssen bei Barcelona die Alarmglocken noch nicht klingeln, aber mehr als einen Ausrutscher dürfen sie sich wahrscheinlich nicht mehr erlauben.

Die Zusammenfassung des Spiels gegen Chelsea. Video: SRF

Juventus Turin

Restprogramm: Paphos (h), Benfica Lissabon (h), Monaco (a)

Schon ein wenig schwieriger hört sich derweil das Programm von Juventus Turin an. Erst ein Spiel gewann die «Alte Dame» in der laufenden Kampagne, ging aber auch erst einmal als Verliererin vom Platz. Die Unentschieden-Könige aus Turin sind aktuell nur auf Position 22 und müssen mindestens noch zweimal punkten und einmal sicher gewinnen. In der letzten Saison brauchte man für das Erreichen der K.o.-Phase mindestens elf Punkte.

Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Mittwochabend. Zu Gast wird der zypriotische Vertreter Paphos sein. Juve ist zwar klarer Favorit, aber Vorsicht: Paphos weist nach fünf Runden die gleiche Bilanz wie die Italiener auf. Einzig aufgrund des Torverhältnisses ist Paphos hinter Juventus klassiert.

Kenan Yldiz und Juve haben in der Champions League noch nicht in die Spur gefunden. Bild: keystone

SSC Napoli

Restprogramm: Benfica Lissabon (a), Kopenhagen (a), Chelsea (h)

Auch der italienische Meister blickt auf eine bisher eher mässige Champions-League-Kampagne. Zwar konnte die SSC Napoli vor zwei Wochen gegen Karabach mit 2:0 gewinnen und steht dadurch aktuell über dem Strich. Aber beim 0:0 gegen die Eintracht aus Frankfurt und bei der deutlichen 2:6-Niederlage bei PSV Eindhoven liessen die Neapolitaner ärgerlich Punkte liegen.

Mit zwei Auswärtsspielen und dem Heimspiel gegen Chelsea ist das restliche Programm der Italiener nicht ohne. Ein möglicher Nachteil bei Napoli ist das schlechte Torverhältnis, aktuell erzielte das Team von Trainer Antonio Conte sechs Tore und kassierte neun Gegentore. Bei Punktgleichheit könnte dies entscheidend werden.

Die Napoli-Akteure jubeln nach einem Treffer gegen Karabach. Bild: keystone

AS Monaco

Restprogramm: Galatasaray Istanbul (h), Real Madrid (a), Juventus Turin (h)

Die AS Monaco mit den beiden Schweizern Philipp Köhn und Denis Zakaria ist aktuell nur aufgrund des besseren Torverhältnisses als die punktgleichen Teams über dem Strich.

Nach einem desolaten Start in die Champions League und einer 1:4-Niederlage gegen Club Brügge, konnten sich die Monegassen fangen und haben seither in der Königsklasse nicht mehr verloren. Gewonnen wurde aber auch nur ein Spiel. Knapp setzte sich Monaco beim norwegischen Vertreter Bodo/Glimt mit 1:0 durch. Besonders das Unentschieden gegen Paphos am letzten Spieltag war sehr ärgerlich. Erst in der 88. Minute kassierte der Ligue-1-Verteter nach einem Eigentor den Ausgleichstreffer.

Während sich Denis Zakaria von seiner Verletzung erholt hat, musste Torhüter Philipp Köhn mittlerweile wieder auf der Bank Platz nehmen. Bild: www.imago-images.de

Im Vergleich zu den anderen Strich-Teams hat Monaco mit Galatasaray Istanbul, Real Madrid und Juventus Turin ein hartes Programm in den letzten Runden. Nicht auszuschliessen, dass es am letzten Spieltag zu einem kleinen Finalspiel zwischen Juventus und Monaco kommen wird.

Eintracht Frankfurt

Restprogramm: Barcelona (a), Karabach (a), Tottenham Hotspurs (h)

Bereits nach fünf Runden steht Eintracht Frankfurt in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Nach einem dominanten 5:1-Erfolg zum Auftakt gegen Galatasaray Istanbul folgten zwei 1:5-Klatschen und einzig beim Auswärtsspiel gegen Napoli konnte noch ein Punkt eingefahren werden.

Der Strich ist für die Eintracht aktuell zwei Zähler entfernt. In den restlichen drei Partien ist ein Sieg gegen die bisherige Überraschung Karabach Agdam Pflicht. Dazu werden auch Punkte gegen Barcelona und Tottenham zwingend notwendig sein, soll es mit dem Erreichen der Zwischenrunde noch klappen. Doch auch in der Bundesliga läuft es für Frankfurt aktuell nicht nach Plan. Am Samstag ging die SGE mit 1:6 bei RB Leipzig unter.