Kloten feiert seinen 4:3-Sieg gegen Davos. Bild: keystone

ZSC Lions gewinnen 4:1 gegen die Lakers – Kloten mit 4:3-Sieg gegen Davos

Die ZSC Lions erobern die Tabellenspitze mit einem 4:1-Heimsieg. In der National League gewinnt Kloten zuhause gegen Davos mit 4:3

ZSC Lions – Rapperswil 4:1

Bei den ZSC Lions ist vor Weihnachten alles wieder im grünen Bereich. Die Zürcher eroberten mit dem 4:1-Heimsieg über die Lakers die Tabellenspitze zurück, gleichzeitig gaben die zuvor verletzten Sven Andrighetto (Tor zum 4:1), Dennis Malgin und Rudolfs Balcers (Assist zum 1:0) das Comeback. Die Zürcher hatten nach dem Ärger gegen Bern schon wieder Pech mit dem Eishockey-VAR. Das vermeintliche 3:0 wurde trotz nicht ganz klarer Bilder annulliert, so dass die Lakers mit dem Anschlusstreffer nochmals zurück ins Spiel fanden. Erst in den letzten 111 Sekunden stellte der ZSC den klaren Sieg sicher.

Yannick Zehnder (ZSC) (rechts) und Jesper Fröden (ZSC) jubeln nach dem Tor zum 3:1 im Spiel der Eishockey National League in Zürich. Bild: keystone

ZSC Lions - Rapperswil-Jona Lakers 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)12'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Lemelin/Gerber, Cattaneo/Bachelut.

Tore: 2. Grant (Balcers, Rohrer) 1:0. 12. Lammikko (Zehnder) 2:0. 34. Moy (Dünner, Nardella) 2:1. 59. (58:09) Zehnder (Frödén) 3:1. 60. (59:32) Andrighetto (Malgin) 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Grant; Moy.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Marti; Kukan, Geering; Trutmann, Lehtonen; Blaser, Schwendeler; Sigrist, Malgin, Andrighetto; Rohrer, Grant, Balcers; Frödén, Lammikko, Zehnder; Baltisberger, Baechler, Riedi.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Baragano, Nardella; Maier, Holm; Capaul, Jelovac; Gerber; Aberg, Rask, Jensen; Moy, Dünner, Strömwall; Hofer, Taibel, Lammer; Wick, Wetter, Zangger; Alge.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Hollenstein (verletzt) und Kinnunen (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Djuse, Larsson, Quinn (alle verletzt) und Fritz (überzähliger Ausländer). Rapperswil-Jona Lakers von 58:26 bis 59:32 ohne Torhüter. (sda)

Kloten – Davos 4:3

Der EHC Kloten bestätigte sich mit dem 4:3-Erfolg über den HC Davos (der fünf der letzten sechs Spiele verlor) als Spitzenteam. Bloss ein Punkt fehlt den Klotenern noch zu Bern und Platz 3. Kloten und Davos lieferten sich einen offenen Schlagabtausch: Kloten geriet früh in Rückstand, ging dann 3:1 in Führung, verspielte diesen Vorsprung wieder, ehe Dario Meyer im Schlussabschnitt doch noch das Siegtor für Kloten gelang. (sda)

Der HC Davos-Spieler Adam Tambellini gegen EHC Kloten Verteidiger Sami Niku und Torhüter Sandro Zurkirchen während dem Eishockey-Meisterschaftsspiel der National League. Bild: keystone

Kloten - Davos 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

7125 Zuschauer (ausverkauft). - SR Ruprecht/Dipietro, Obwegeser/Huguet.

Tore: 2. Kessler (Tambellini, Honka) 0:1. 7. Ojamäki (Ramel) 1:1. 18. Morley (Meyer) 2:1. 24. Morley (Grégoire, Meyer) 3:1. 26. Stransky (Honka, Ryfors) 3:2. 43. Jung (Parrée, Ambühl) 3:3. 48. Meyer (Grégoire/Powerplaytor) 4:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kloten, 3mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Ojamäki; Tambellini.

Kloten: Zurkirchen; Niku, Sataric; Grégoire, Wolf; Sidler, Steve Kellenberger; Matthew Kellenberger; Ojamäki, Ramel, Audette; Meyer, Morley, Schreiber; Derungs, Schäppi, Smirnovs; Rehak, Lindemann, Stehli.

Davos: Aeschlimann; Jung, Gross; Honka, Dahlbeck; Andersson, Barandun; Guebey; Stransky, Corvi, Frehner; Kessler, Ryfors, Tambellini; Nussbaumer, Egli, Zadina; Wieser, Ambühl, Knak; Parrée.Bemerkungen: Kloten ohne Aaltonen, Profico (beide krank), Aebi, Diem, Marchon, Simic, Steiner und Weibel (alle verletzt), Davos ohne Fora, Nordström (beide verletzt) und Lemieux (krank). Davos ab 58:20 ohne Torhüter (sda)

Bern – Biel 3:0

Der EHC Biel kann auf heimischem Eis offenbar keine Tore gegen den SC Bern erzielen. Blieben die Seeländer schon beim Heimspiel Ende November ohne eigenen Treffer (0:1), gab es für den EHCB auch diesmal beim 0:3 nichts zu jubeln. Erwies sich beim letzten Mal der abwandernde Philip Wüthrich als unüberwindbar, bissen sich die Bieler diesmal an Adam Reideborn die Zähne aus. So reichte den nun drittplatzierten Bernern ein starkes erstes Drittel mit Toren von Benjamin Baumgartner, Thierry Bader und Waltteri Merelä zum dritten Sieg in Folge.

Ramon Tanner (EHCB), rechts, kämpft um den Puck mit Benjamin Baumgartner (SCB) im Spiel der Eishockey National League in Biel. Bild: keystone

Biel - Bern 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

6436 Zuschauer (ausverkauft). - SR Wiegand/Ströbel, Gurtner/Urfer.

Tore: 4. Baumgartner 0:1. 10. Bader (Scherwey, Marchon/Powerplaytor) 0:2. 17. Merelä (Scherwey) 0:3.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Biel, 4mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Rajala; Czarnik.

Biel: Säteri; Zryd, Jakowenko; Burren, Grossmann; Stampfli, Blessing; Christe; Sallinen, Heponiemi, Rajala; Greco, Müller, Kneubuehler; Hofer, Luca Christen, Cunti; Bachofner, Tanner, Cattin; Livio Christen.

Bern: Reideborn; Untersander, Nemeth; Loeffel, Klok; Kreis, Kindschi; Füllemann; Merelä, Czarnik, Scherwey; Kahun, Baumgartner, Marchon; Bader, Schläpfer, Simon Moser; Schild, Ritzmann, Ryser.

Bemerkungen: Biel ohne Andersson, Brunner, Bärtschi, Haas, Lööv und Sablatnig (alle verletzt), Bern ohne Vermin (krank), Lehmann (verletzt) und Ejdsell (überzähliger Ausländer). (sda)

Lugano – Ambri 4:1

Im 258. Tessiner Derby setzte sich in dieser Saison zum dritten Mal die Heimmannschaft durch. Nach dem 0:1 durch Manix Landry fand Lugano im zweiten Spielabschnitt deutlich besser in die Partie, und wendete das Blatt durch Jiri Sekac und Luca Fazzini innert knapp anderthalb Minuten. Fazzini steht nun bei 14 Saisontreffern und festigte sein Standing als bester Schweizer Torschütze der Liga. Damit hat der HCL mit einer Partie in der Hinterhand wieder bis auf zwei Punkte zum Kantonsrivalen aufgeschlossen.

Daniel Carr (HCL) und Kodie Curran (HCAP) im Spiel der National League in der Corner Arena. Bild: keystone

Lugano - Ambri-Piotta 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

6733 Zuschauer. - SR Hebeisen/Borga, Schlegel/Fuchs. -

Tore: 15. Landry (Miles Müller) 0:1. 24. Sekac 1:1. 26. Fazzini (Arcobello, Pulli) 2:1. 42. Thürkauf (Sekac) 3:1. 58. Carr (Marco Müller) 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Joly; Kubalik.

Lugano: Schlegel; Pulli, Alatalo; Jesper Peltonen, Guerra; Aebischer, Meile; Hausheer; Fazzini, Arcobello, Carr; Reichle, Canonica, Marco Müller; Joly, Thürkauf, Sekac; Aleksi Peltonen, Verboon, Patry; Zanetti.

Ambri-Piotta: Senn; Heed, Pezzullo; Virtanen, Zgraggen; Wüthrich, Curran; Isacco Dotti; DiDomenico, Maillet, Kubalik; Zwerger, Landry, Douay; Bürgler, De Luca, Pestoni; Grassi, Heim, Miles Müller; Hedlund.

Bemerkungen: Lugano ohne Morini, Mirco Müller, Zohorna, van Pottelberghe (alle verletzt), Dahlström (krank) und Huska (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Juvonen und Kostner (beide krank). Ambri-Piotta von 57:11 bis 57:40 ohne Torhüter. (sda)

SCL Tigers – Lausanne 3:4

Das Duell der stärksten Goalies der National League gewann Kevin Pasche (Lausanne/41 Paraden) gegen Stéphane Charlin (Langnau/31 Paraden). Lausanne setzte sich nach Penaltyschiessen mit 4:3 durch, nachdem die SCL Tigers bis 94 Sekunden vor Schluss 3:2 geführt hatten. Jason Fuchs glich bei sechs gegen fünf Feldspieler zum 3:3 aus. Im Penaltyschiessen traf Janne Kuokkanen zweimal für Lausanne, derweil Ville Saarijärvi für die Tigers nur einmal traf.

Tigers Goalie Stephane Charlin (links), geschlagen von Lausannes Janne Kuokkanen, im Penatlyschiessen in der Emmental Versicherung Arena in Langnau. Bild: keystone

SCL Tigers - Lausanne 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0)

n.P.6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Piechaczek/Mollard, Steenstra/Gnemmi.

Tore: 2. Pajuniemi 0:1. 27. Pesonen (Riikola) 1:1. 33. Rohrbach (Pesonen, Guggenheim) 2:1. 38. Oksanen (Suomela) 2:2. 55. Malone 3:2. 59. Fuchs (Pajuniemi) 3:3 (ohne Torhüter). - Penaltyschiessen: Rochette -, Pesonen -; Riat -, Rohrbach -; Kuokkanen 0:1, Saarela -; Oksanen -, Malone -; Suomela -, Saarijärvi 1:1; Saarijärvi -, Kuokkanen 1:2. -

Strafen: keine gegen SCL Tigers, 3mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Rohrbach; Suomela.

SCL Tigers: Charlin; Zanetti, Riikola; Saarijärvi, Paschoud; Guggenheim, Baltisberger; Meier; Saarela, Malone, Mäenalanen; Rohrbach, Flavio Schmutz, Pesonen; Fahrni, Canova, Allenspach; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Julian Schmutz.

Lausanne: Pasche; Sklenicka, Bayreuther; Heldner, Frick; Fiedler, Marti; Vouardoux, Genazzi; Riat, Suomela, Oksanen; Bozon, Jäger, Fuchs; Pajuniemi, Kuokkanen, Rochette; Hügli, Bougro, Holdener.Bemerkungen: SCL Tigers ohne Berger (krank), Erni (verletzt) und Kristof (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Glauser, Pilut, Prassl und Raffl (alle verletzt). Lausanne von 58:23 bis 58:26 ohne Torhüter. (sda)

Fribourg – Zug 2:1

Fribourg-Gottéron hat drei Tage vor Beginn des Spengler Cups zum Siegen zurückgefunden. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Lars Leuenberger in Zug war es Yannick Rathgeb, der sein Team sieben Minuten vor Schluss mit einem starken Abschluss zum verdienten 2:1 führte. Rathgeb gehörte zu jenen Akteuren, die zuvor bei Coach Emond hatten unten durch müssen. Leuenberger liess sein neues Team vor allem den Fokus auf die Defensive richten - was hervorragend funktionierte. In den letzten zwei Partien unter Patrick Emond hatte Gottéron gegen Kloten (0:2) und die Lakers (0:4) nicht einmal ein Tor geschossen.

Fribourg-Gottéron gewinnt in Zug. Bild: keystone

Zug - Fribourg-Gottéron 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

7700 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hürlimann/Hungerbühler, Meusy/Bürgy.

Tore: 8. Hofmann 1:0. 35. Marchon (Wallmark, Bertschy) 1:1. 53. Rathgeb (De la Rose) 1:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Vozenilek; Wallmark.

Zug: Genoni; Schlumpf, Riva; Hansson, Stadler; Tobias Geisser, Mischa Geisser; Vozenilek, Kovar, Hofmann; Martschini, Olofsson, Herzog; Simion, Senteler, Künzle; Eggenberger, Leuenberger, Wingerli; Biasca.

Fribourg-Gottéron: Berra; Diaz, Borgman; Gunderson, Streule; Rathgeb, Dufner; Sutter; Bertschy, Wallmark, Marchon; Sprunger, Vey, Mottet; Nicolet, De la Rose, Lilja; Binias, Walser, Gerber; Näf.

Bemerkungen: Zug ohne Bengtsson und Carlsson (beide krank), Fribourg-Gottéron ohne Etter, Schmid und Sörensen (alle verletzt). Zug ab 59:05 ohne Torhüter. (sda)

Ajoie – Servette 2:4

Der HC Ajoie glich gegen Servette vor über 5100 Zuschauern zweimal aus, verlor letztlich aber 2:4. Alessio Bertaggia und Sakari Manninen schossen Servette im Schlussabschnitt zum Auswärtssieg. Manninen erzielte zwei Goals für Servette.

Das Spiel Ajoje gegen Servette fand in der Tissot-Arena statt. Bild: keystone

Ajoie - Genève-Servette 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Pruntrut. - 5105 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stolc/Staudenmann, Humair/Francey.

Tore: 7. Cavalleri (Völlmin) 0:1. 23. Nättinen (Bellemare, Robin) 1:1. 34. Manninen (Vatanen/Powerplaytor) 1:2. 47. (46:28) Pedretti 2:2. 48. (47:16) Bertaggia (Richard) 2:3. 59. Manninen 2:4 (ins leere Tor).

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ajoie, 2mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Nättinen; Manninen.

Ajoie: Conz; Honka, Brennan; Nussbaumer, Fey; Minder, Fischer; Thiry, Pilet; Robin, Bellemare, Nättinen; Hazen, Devos, Pedretti; Schmutz, Garessus, Bozon; Sopa, Romanenghi, Veckaktins.

Genève-Servette: Raanta; Vatanen, Le Coultre; Chanton, Berni; Karrer, Lennström; Jacquemet; Miranda, Richard, Bertaggia; Praplan, Manninen, Granlund; Loosli, Jooris, Pouliot; Völlmin, Cavalleri, Imesch.

Bemerkungen: Ajoie ohne Frossard, Patenaude, Rundqvist, Scheidegger und Turkulainen (alle verletzt), Genève-Servette ohne Descloux, Hartikainen, Hischier und Rod (alle verletzt). Ajoie von 58:00 bis 58:16 und ab 58:53 ohne Torhüter. (sda)