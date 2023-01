Slowake Adm Sykora gegen den Schweizer Goalie Kevin Pasche, 31. Dezember 2022. Bild: keystone

Schweizer Eishockey-Junioren bezwingen an U20-WM die Slowakei

Die Schweizer Eishockey-Junioren bezwingen an der U20-WM in Kanada die Slowakei 4:3 nach Penaltyschiessen und feiern im vierten und letzten Gruppenspiel den dritten Sieg. Dennoch beenden sie die Gruppe B im vorletzten Rang. Der Gegner im Viertelfinal ist noch offen.

Entscheidendes ereignete sich in Moncton in der 43. Minute. Zunächst rettete der Schweizer Goalie Kevin Pasche spektakulär gegen Adam Zlnka, im Gegenzug verkürzte Mischa Ramel auf 2:3. Sechs Minuten später zeichnete Lorenzo Canonica mit dem ersten Powerplay-Tor der Schweizer an diesem Turnier für den Ausgleich verantwortlich.

Die Highlights im Überblick: Video: YouTube/TSN

Weil es jedoch auch nach 60 Minuten 3:3 stand, war klar, dass das Team von Trainer Marco Bayer auf dem 4. Tabellenplatz verbleiben würde. Im Shootout brachte erst der 20. Penalty die Entscheidung, diesen verwandelte Rodwin Dionico. Schon gegen Lettland hatten die Schweizer im Penaltyschiessen gewonnen. Die Finnen besiegten sie in der Verlängerung, die einzige Niederlage setzte es gegen die USA (1:5) ab.

Drei Siege in der Vorrunde hatten nicht erwartet werden können, insofern gehen die Schweizer mit einem sehr guten Gefühl in die entscheidende Phase des Turniers. Im Viertelfinal bekommen sie es mit grosser Sicherheit entweder mit Tschechien oder Schweden zu tun. Beide Teams haben sie in der Vorbereitung bezwungen. Die Schweizer erreichten letztmals 2019 an einer U20-WM die Halbfinals.

Schweiz – Slowakei 4:3 n. P.

– Zuschauer: 4849

– SR Hamilton/Iwert (CAN/GER), Knox/Laguzov (CAN/GER)

– Tore: 5. Sykora (Becar, Natny) 1:0. 22. Reichle (Taibel, Streule) 1:1. 38. (37:20) Petrovsky (Nemec, Mesar) 1:2. 39. (38:09) Petrovsky (Mesar, Nemec) 1:3. 43. Ramel (Reichle, Müller) 2:3. 49. Canonica (Biasca, Robin/Ausschluss Ciernik) 3:3.

– Penaltyschiessen: Biasca -, Petrovsky -; Reichle -, Mesar -; Despont -, Dvorsky -; Ramel -, Repcik 0:1; Müller 1:1, Sykora -; Petrovsky -, Biasca -; Misiak -, Reichle -; Mesar 1:2, Canonica 2:2; Repcik -, Canonica -; Dvorsky -, Dionicio -

– Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 3-mal 2 Minuten gegen die Slowakei.

Aufstellung Schweiz: Pasche; Bichsel, Streule; Sidler, Zanetti; Dionicio, Meile; Deussen; Despont; Robin, Canonica, Biasca; Taibel, Alge, Jabola; Reichle, Müller, Ramel; Muggli, Truog, Perrenoud.



(yam/sda)