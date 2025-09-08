wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Eishockey WM 2026 in der Schweiz: Alle Infos zum Ticket-Vorverkauf

KEYPIX - The players of the United States celebrate in the ring with the winner&#039;s trophy after winning the gold medal game between Switzerland at the IIHF 2025 World Championship, at the Avicii A ...
2025 verlor die Schweiz den WM-Final gegen die USA.Bild: keystone

Eishockey WM 2026 in der Schweiz: Ab heute kannst du erste Tickets kaufen

08.09.2025, 10:2008.09.2025, 10:20
Mehr «Sport»

Die Schweiz wird 2026 zum ersten Mal seit 2009 wieder Gastgeberin der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft sein. Der Ticket-Vorverkauf für die WM 2026 startet am Montag, 8. September, um 12 Uhr auf Ticketcorner.

Die Spiele finden vom 15. bis zum 31. Mai 2026 in Zürich und Fribourg statt. In Zürich finden alle Spiele der Gruppe A sowie zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und der WM-Final statt. Fribourg trägt alle 28 Spiele der Gruppe B sowie die anderen beiden Viertelfinale aus.

Die Schweiz ist in Gruppe A und spielt damit all ihre Vorrunden-Spiele in Zürich. Das sind die beiden Gruppen:

Gruppe A (Zürich)

Schweiz 🇨🇭
USA 🇺🇸
Finnland 🇫🇮
Deutschland 🇩🇪
Lettland 🇱🇻
Österreich 🇦🇹
Ungarn 🇭🇺
Grossbritannien 🇬🇧 (Aufsteiger)

Gruppe B (Fribourg)

Kanada 🇨🇦
Schweden 🇸🇪
Tschechien 🇨🇿
Dänemark 🇩🇰
Slowakei 🇸🇰
Norwegen 🇳🇴
Slowenien 🇸🇮
Italien 🇮🇹 (Aufsteiger)

Der gesamte Spielplan:

So spielt die Schweizer Hockey-Nati an der Heim-WM in Zürich

Ticket-Pakete

Im Vorverkauf werden noch keine Einzeltickets angeboten. Verfügbar sind im Vorverkauf nur Tagespakete sowie die Pakete Vorrunde, Spielort und Finalrunde.

Bei den Tagespaketen können Tickets für alle Spiele an einem Tag an einem Spielort erworben werden. Zum Beispiel sind im Tagespaket vom 18. Mai 2026 in Zürich die beiden Spiele Finnland – USA und Deutschland – Schweiz enthalten. Das eine Spiel beginnt um 16.20 Uhr, das andere um 20.20 Uhr.

Bei den Paketen Vorrunde und Spielort können hingegen Tickets für alle 28 Spiele der Vorrunde in Zürich oder Fribourg oder für alle 34 beziehungsweise 30 WM-Spiele in Zürich oder Fribourg gekauft werden. Das Paket Finalrunde ist hingegen nur für Zürich erhältlich und beinhaltet alle 6 Spiele der Finalrunde in Zürich.

Ticket-Preise

Wie viel die Tickets kosten werden, ist noch nicht bekannt. Wie die Website markt-kom.com schreibt, variiert der Preis für die Tagestickets je nach Spielpaarung und Spielort. So sollen Tagestickets für Stehplätze in Fribourg schon ab 30 Franken verfügbar sein, während Tagestickets in Zürich mit Schweizer Beteiligung erst ab 130 Franken erhältlich sein sollen.

Auf Ticketcorner sind im Moment schon die Pakete Vorrunde und Spielort für Fribourg erhältlich. Für einen Gesamtpreis von 1204 Franken können die billigsten Sitzplätze für alle 30 Events in Fribourg gekauft werden.

Auch Hospitality-Angebote für die Spiele können schon erworben werden. Das billigste Angebot in Zürich beginnt bei 5550 Franken für alle 34 Spiele, in Fribourg bei 3200 Franken für alle 30 Spiele.

Nach zwei Silber-Medaillen bei den letzten beiden IIHF-Weltmeisterschaften hofft die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der Heim-WM endlich zum ersten Mal den Eishockey-Weltmeistertitel zu gewinnen. Die Chancen dazu stehen nicht allzu schlecht. (ome)

Eismeister Zaugg
Die Schweiz als WM-Favorit 2026? Einiges spricht dafür
Mehr zum Thema Hockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 26
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
Marco Velo: 3 x italienischer Meister im Zeitfahren.
quelle: ap / peter dejong
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schon wieder! Zwei kanadische Teams brechen Zuschauerrekord im Frauen-Eishockey
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
2
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
3
Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe + Schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn
4
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
5
«Blockieren wir alles»: Französische Aktivisten planen einen landesweiten Stillstand
Meistgeteilt
1
Riedi macht über 250 Plätze gut +++ Guerdat reitet in Calgary aufs Podest
2
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
3
Hype und Hetze: Daniel Küblböck wäre jetzt 40 – neue Dok ist schwere Kost
4
Trump verhunzt den US-Dollar: «Die Schweiz ist heute der einzig echte sichere Hafen»
5
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III
Zweimal ist Lausanne erst im Final gegen die ZSC Lions gescheitert. Die Substanz reicht zu einem dritten Anlauf. Aber dann wird sich das Zeitfenster zum meisterlichen Ruhm schliessen.
Lausanne hat zum ersten Mal in seiner Geschichte die Qualifikation gewonnen und zum zweiten Mal hintereinander den Final erreicht. Und nun also der dritte Anlauf, um das Unmögliche – den ersten Titel der Klub-Historie – möglich zu machen.
Zur Story