2025 verlor die Schweiz den WM-Final gegen die USA. Bild: keystone

Eishockey WM 2026 in der Schweiz: Ab heute kannst du erste Tickets kaufen

Die Schweiz wird 2026 zum ersten Mal seit 2009 wieder Gastgeberin der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft sein. Der Ticket-Vorverkauf für die WM 2026 startet am Montag, 8. September, um 12 Uhr auf Ticketcorner.

Die Spiele finden vom 15. bis zum 31. Mai 2026 in Zürich und Fribourg statt. In Zürich finden alle Spiele der Gruppe A sowie zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und der WM-Final statt. Fribourg trägt alle 28 Spiele der Gruppe B sowie die anderen beiden Viertelfinale aus.

Die Schweiz ist in Gruppe A und spielt damit all ihre Vorrunden-Spiele in Zürich. Das sind die beiden Gruppen:

Gruppe A (Zürich)

Schweiz 🇨🇭

USA 🇺🇸

Finnland 🇫🇮

Deutschland 🇩🇪

Lettland 🇱🇻

Österreich 🇦🇹

Ungarn 🇭🇺

Grossbritannien 🇬🇧 (Aufsteiger)

Gruppe B (Fribourg)

Kanada 🇨🇦

Schweden 🇸🇪

Tschechien 🇨🇿

Dänemark 🇩🇰

Slowakei 🇸🇰

Norwegen 🇳🇴

Slowenien 🇸🇮

Italien 🇮🇹 (Aufsteiger)



Ticket-Pakete

Im Vorverkauf werden noch keine Einzeltickets angeboten. Verfügbar sind im Vorverkauf nur Tagespakete sowie die Pakete Vorrunde, Spielort und Finalrunde.

Bei den Tagespaketen können Tickets für alle Spiele an einem Tag an einem Spielort erworben werden. Zum Beispiel sind im Tagespaket vom 18. Mai 2026 in Zürich die beiden Spiele Finnland – USA und Deutschland – Schweiz enthalten. Das eine Spiel beginnt um 16.20 Uhr, das andere um 20.20 Uhr.

Bei den Paketen Vorrunde und Spielort können hingegen Tickets für alle 28 Spiele der Vorrunde in Zürich oder Fribourg oder für alle 34 beziehungsweise 30 WM-Spiele in Zürich oder Fribourg gekauft werden. Das Paket Finalrunde ist hingegen nur für Zürich erhältlich und beinhaltet alle 6 Spiele der Finalrunde in Zürich.

Ticket-Preise

Wie viel die Tickets kosten werden, ist noch nicht bekannt. Wie die Website markt-kom.com schreibt, variiert der Preis für die Tagestickets je nach Spielpaarung und Spielort. So sollen Tagestickets für Stehplätze in Fribourg schon ab 30 Franken verfügbar sein, während Tagestickets in Zürich mit Schweizer Beteiligung erst ab 130 Franken erhältlich sein sollen.

Auf Ticketcorner sind im Moment schon die Pakete Vorrunde und Spielort für Fribourg erhältlich. Für einen Gesamtpreis von 1204 Franken können die billigsten Sitzplätze für alle 30 Events in Fribourg gekauft werden.

Auch Hospitality-Angebote für die Spiele können schon erworben werden. Das billigste Angebot in Zürich beginnt bei 5550 Franken für alle 34 Spiele, in Fribourg bei 3200 Franken für alle 30 Spiele.

Nach zwei Silber-Medaillen bei den letzten beiden IIHF-Weltmeisterschaften hofft die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der Heim-WM endlich zum ersten Mal den Eishockey-Weltmeistertitel zu gewinnen. Die Chancen dazu stehen nicht allzu schlecht. (ome)