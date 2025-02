National League: Lugano holt gegen den ZSC erstmals den Zusatzpunkt

Carr geht gegen Hrubec aufs ganze. Bild: keystone

Lugano holt gegen den ZSC erstmals den Zusatzpunkt

Lugano kommt nach drei Niederlagen in Folge zum Heimsieg gegen die ZSC Lions. Topskorer Luca Fazzini trifft 38 Sekunden vor Ende der Verlängerung zum 2:1.

Lugano - ZSC Lions 2:1 n.V.

Das letzte Spiel der National League vor der kurzen Länderspiel-Pause brachte für Lugano eine kleine Erlösung. Der Siegtreffer von Fazzini, der den grossen Aufwand der Gastgeber belohnte, war dementsprechend umjubelt. Er brachte den ersten Saisonsieg nach Verlängerung und einen wichtigen Zusatzpunkt im Rennen um einen Platz in den Top 10.

Der HC Lugano machte vor der Zusatzschicht wie schon bei der Heimniederlage am Vortag gegen die SCL Tigers (1:3) zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Das Schussverhältnis sprach im ersten und letzten Drittel deutlich für die von Uwe Krupp trainierten Tessiner. Aber auch beste Chancen blieben ungenutzt, zu einen, weil ZSC-Goalie Simon Hrubec exzellent hielt, zum anderen, weil die Gäste aus Zürich das Glück in einigen Situationen auf ihrer Seite hatten.

Die ZSC Lions mit ihrem Mammutprogramm von elf Spielen in den letzten 20 Tagen glichen in der 16. Minute durch Yannick Zehnder den Führungstreffer von Jiri Sekac (10.) aus, waren danach aber oft in der Defensive. Die nur sechs in Lugano zur Verfügung stehenden Verteidiger - unter anderem fiel Dean Kukan krankheitsbedingt kurzfristig aus - hatten alle Hände voll zu tun. Die Offensive kam nur phasenweise auf Touren.

Für die nicht in die Nationalmannschaft einrückenden Zürcher Spieler folgt nun eine kurze Pause, ehe nächste Woche vier Ligaspiele folgen, bevor der Final in der Champions Hockey League ansteht.

Alatalo versucht, Bächler die Scheibe zu entreissen. Bild: keystone

Lugano - ZSC Lions 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) n.V.

4849 Zuschauer. - SR Hürlimann/Ströbel, Cattaneo/Fuchs.

Tore: 10. Sekac (Zohorna, Aleksi Peltonen) 1:0. 16. Zehnder (Frödén) 1:1. 65. (64:22) Fazzini (Thürkauf) 2:1.

Strafen: keine gegen Lugano, 1mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Fazzini; Grant.

Lugano: Huska; Guerra, Mirco Müller; Jesper Peltonen, Alatalo; Aebischer, Pulli; Meile; Fazzini, Arcobello, Carr; Aleksi Peltonen, Zohorna, Sekac; Canonica, Thürkauf, Marco Müller; Cormier, Verboon, Morini; Patry.

ZSC Lions: Hrubec; Geering, Lehtonen; Marti; Trutmann, Blaser; Schwendeler; Sigrist, Malgin, Andrighetto; Rohrer, Grant, Balcers; Frödén, Lammikko, Zehnder; Baltisberger, Baechler, Riedi; Truog.

Bemerkungen: Lugano ohne Dahlström, Joly, Zanetti und van Pottelberghe (alle verletzt). (sda)