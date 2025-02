Vor dem Spiel zwischen Berlin und Nürnberg wurde eine Schweigeminute abgehalten. Bild: IMAGO/Nordphoto

So emotional verabschieden sich die Eisbären Berlin von Tobias Eder

Ein Eishockeyspiel im Zeichen der Trauer: Die Eisbären Berlin kehren nach dem Tod ihres Mitspielers Tobias Eder aufs Eis zurück und halten eine emotionale Zeremonie ab.

Beklemmende Stille statt Feuerwerk, Coldplay statt Torhymne: Die Eisbären Berlin haben am Sonntagabend ihr erstes Spiel nach dem Tod ihres Teamkollegen Tobias Eder bestritten. Der erst 26 Jahre alte Nationalspieler war am vergangenen Mittwoch an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

Die Eisbären Berlin ehren Tobias Eder. Video: YouTube/Eisbären Berlin

In der Mercedes-Benz Arena herrschte eine aussergewöhnliche Atmosphäre. Das übliche Vorprogramm mit Feuerwerk und Vereinshymne entfiel. Die Spieler verzichteten auf ihren traditionellen Einlauf durch einen Tunnel. Stattdessen versammelten sich Trainer, Spieler und das komplette Personal der Geschäftsstelle gemeinsam auf der Berliner Bank.

Eisbären Berlin: Film zeigt Szenen aus Tobias Eders Leben

Vor 14'200 Zuschauern wurde auf dem Videowürfel ein Film mit Szenen aus Eders Leben gezeigt. Nach der Schweigeminute riefen die Fans seinen Namen. Alle Eisbären-Spieler trugen zu Ehren ihres verstorbenen Kollegen dessen Nummer 22 – sowohl auf dem Helm als auch auf dem Trikot.

Als Ty Ronning bereits nach 36 Sekunden die Führung für die Berliner erzielte, erklang in der Arena «Viva la Vida» von Coldplay – Eders Lieblingssong. Die Eisbären gewannen die Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 2:1. Neben Ronning traf Kai Wissmann für die Gastgeber, Cole Maier erzielte den einzigen Treffer für Nürnberg.

«Wir gehen gerade durch eine sehr schwere Zeit», hatte Trainer Serge Aubin vor der Partie gesagt. Die beiden vorherigen Spiele der Eisbären waren aus Rücksicht auf die Trauer im Team verschoben worden.

Die Gedenkstätte für Tobi Eder vor dem Berliner Stadion. Bild: IMAGO/Nordphoto

Vor der Arena hatten Fans bereits vor Spielbeginn an einer Gedenkstätte innegehalten und Kerzen, Schals sowie Blumen für den verstorbenen Profi niedergelegt. Auch in anderen DEL-Stadien wurde dem verstorbenen Nationalspieler gedacht. Mit dem Sieg festigten die Berliner ihren zweiten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga. (abu/t-online.de)