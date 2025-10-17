wechselnd bewölkt
NHL: Timo Meier und Nico Hischier führen Devils zum Sieg gegen Florida

New Jersey Devils&#039; Timo Meier, right, reacts after scoring during the third period of an NHL hockey game against the Florida Panthers Thursday, Oct. 16, 2025, in Newark, N.J. (AP Photo/Seth Wenig ...
Timo Meier ist zum Saisonstart weiterhin in Topform.Bild: keystone

Meier und Hischier führen Devils zum Sieg – Fiala trifft bei nächster Niederlage

17.10.2025, 07:0517.10.2025, 07:11

New Jersey – Florida 3:1

Nico Hischier, 1 Assist, 1 Schuss, 1 Check, 21:17 TOI
Timo Meier, 1 Tor, 1 Assist, 6 Schüsse, 20:08 TOI
Jonas Siegenthaler, 3 Schüsse, 3 Blocks, 20:08 TOI

Timo Meier und Nico Hischier führen in der NHL die New Jersey Devils zum 3:1-Heimsieg gegen die Florida Panthers. Das Schweizer Duo sorgt für zwei der drei Tore.

Der Auftakt der Saisonpremiere im eigenen Stadion in Newark war so gar nicht nach dem Geschmack der Devils. Sie gerieten bereits nach zwei Minuten in Rückstand; der Kanadier Evan Rodriques traf für den Stanley-Cup-Sieger der vergangenen zwei Saisons. Es dauerte, bis die einheimischen Zuschauer jubeln konnten. Der Amerikaner Jack Hughes besorgte nach sechs Minuten im zweiten Drittel im Powerplay den Ausgleich. Meier war einer der Vorbereiter.

Dawson Mercer keeps the play alive and the Captain Nico Hischier capitalizes to put the Devils up 3-1 against Florida
byu/blade430 inhockey
Hischier macht mit dem 3:1 den Deckel drauf.

Meier und auch Hischier hatten ihren grossen Auftritt schliesslich im dritten Abschnitt. Der Appenzeller mit seinem dritten Tor in dieser Saison brachte die Devils nach gut sechs Minuten in Führung, der Walliser setzte mit seinem zweiten Treffer in der noch jungen Meisterschaft den Schlusspunkt. New Jersey siegte nach der Auftaktniederlage gegen die Carolina Hurricanes zum dritten Mal am Stück, wogegen die Panthers nach Siegen in den ersten drei Partien nunmehr ihre dritte Niederlage hintereinander hinnehmen mussten.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/New Jersey Devils

Philadelphia – Winnipeg 2:5

Nino Niederreiter, 1 Assist, 2 Schüsse, 14:50 TOI

Im Hoch befindet sich derzeit auch Winnipeg mit Nino Niederreiter. Die Jets bezwangen die Philadelphia Flyers auswärts 5:2 und kamen zum dritten Sieg hintereinander. Der Bündner stand am Ursprung des 1:0 des Russen Wladislaw Namestnikow.

Nino Niederreiter: «Plötzlich stehst du vor deinem 1000. NHL-Spiel, das ist unglaublich»
Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/SPORTSNET

Vegas – Boston 6:5

Akira Schmid, 19/24 Schüssen abgewehrt, 79,2% Fangquote

Zu den Gewinnern des Abends gehörte auch Akira Schmid. Der Torhüter aus dem Seeland kam bei seinem bereits dritten Einsatz in dieser Saison, dem zweiten über die volle Distanz, mit den Vegas Golden Knights zu einem 6:5-Heimerfolg gegen die Boston Bruins.

Montreal – Nashvillle 3:2

Roman Josi, 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Puckverluste, 28:13 TOI

Zum dritten Mal als Verlierer vom Eis gingen die Nashville Predators. Das Team mit Roman Josi verlor bei den Montreal Canadiens 2:3 nach Verlängerung. Der Berner war Assistent beim 1:0 des Kanadiers Steven Stamkos im ersten Drittel in Überzahl. Die Niederlage war ärgerlich, zumal die Predators bis 20 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit 2:1 vorne lagen.

Lane Hutson blocks a shot in front of the empty net and feeds Caufield a two line pass to send him on the rush, Cole snipes it with a few seconds left to the third period and ties the game.
byu/JustFred24 inhockey
Caufield gleicht das Spiel kurz vor Schluss aus.
Suzuki lures every defending predators to him to give Caufield space, feeds him the puck in the slot as Cole snipes the OT winner with 2 seconds left on the clock.
byu/JustFred24 inhockey
Und Caufield schiesst Montreal in der Verlängerung zum Sieg.

Der Amerikaner Cole Caufield, der schon das 2:2 bewerkstelligt hatte, sorgte drei Sekunden vor dem Ende der Verlängerung mit seinem bereits fünften Tor in der laufenden Saison für die Entscheidung. Die Canadiens bauten ihre Erfolgsserie auf vier Siege aus.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Los Angeles – Pittsburgh 2:4

Kevin Fiala, 1 Tor, 2 Schüsse, 17:37 TOI

Auch Kevin Fiala war trotz persönlichem Erfolg nicht siegreich. Er verlor mit den LA Kings zuhause gegen die Pittsburgh Penguins mit 2:4. Dabei hatte Partie für Los Angeles gut begonnen: Warren Foegele und Fiala sorgten für eine frühe Zweitore-Führung.

Doch in der Folge gaben die Kings das Spiel mit Goaliefehlern und unnötigen Strafen aus der Hand.

Dallas – Vancouver 3:5

Lian Bichsel, 2 Blocks, 1 Check, 15:55 TOI

Erstmals geschlagen geben mussten sich die Dallas Stars mit Lian Bichsel. Die Mannschaft aus Texas verlor nach drei gewonnenen Partien zuhause gegen die Vancouver Canucks 3:5. Die Gäste aus Kanada machten mit vier Toren im zweiten Drittel den Unterschied. (abu/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/SPORTSNET
Mehr Eishockey-Geschichten:
«Grande Lugano ist nicht mehr die Realität»: So sieht Sportchef Steinmann seinen Klub
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
Video: watson
0 Kommentare
