Formenton wird vorgeworfen, gemeinsam mit anderen Eishockeyspielern eine junge Frau mit sexuell missbraucht zu haben. Bild: keystone

Ambri stellt Formenton frei – was das mit einem Missbrauchs-Skandal in Kanada zu tun hat

Der Eishockeyspieler Alex Formenton kehrt für unbestimmte Zeit nach Kanada zurück. In Ambri-Piotta wird über die Gründe geschwiegen. Berichte aus Kanada legen die Vermutung nahe, dass die Freistellung mit einem Missbrauchs-Skandal aus dem Jahr 2022 zu tun hat, an dem auch der Stürmer beteiligt war.

Mehr «Sport»

Der HC Ambri-Piotta hat bekanntgegeben, dass Alex Formenton auf unbestimmte Zeit in seine Heimat Kanada zurückkehren wird. Die Gründe für die Rückkehr des Stürmers, der in der laufenden Saison 16 Skorerpunkte erzielt hat, seien – so der Klub – persönlicher Natur.

Der Zeitpunkt dieser Meldung lässt aufhorchen. Laut «CBC Television» müssen sich nämlich in den nächsten Tagen fünf Eishockeyspieler, die 2018 Teil des kanadischen Juniorennationalteams waren, bei den Behörden in Ontario melden. Die Spieler müssen sich im Zusammenhang mit einem Missbrauchs-Skandal verantworten, der sich im Sommer 2018 ereignet haben soll. Auch Ambris Alex Formenton gehört zu den Spielern, die in den Fall verwickelt sind.

Obwohl der HC Ambri-Piotta nicht genauer auf die Gründe für die Absenz seines Stürmers eingehen will, scheint der Zusammenhang naheliegend. Neben Formenton wurden nämlich auch die NHL-Spieler Michael McLeod, Cal Foote, Carter Hart und Dillon Dube beurlaubt. Auch diese Spieler waren an besagtem Skandal beteiligt.

Ein Missbrauch, der das ganze Land erschütterte

Vor knapp zwei Jahren wurde die kanadische Hockeywelt von einem Skandal erschüttert, der über den eigentlichen Missbrauchsfall hinaus ging.

Eine junge Frau hatte im April 2022 beim Ontario Superior Court Anklage gegen acht Spieler der kanadischen Nachwuchsliga CHL erhoben. Die beschuldigten Spieler sollen die junge Frau nach einer Gala des kanadischen Hockeyverbands im Sommer 2018 sexuell missbraucht haben. Im Zuge dieser Anklage kamen weitere Fälle sowie Versäumnisse des kanadischen Hockeyverbands ans Licht.

Diese Ereignisse warfen nicht nur in Kanada, sondern auch im Ausland hohe Wellen und beschäftigten im nordamerikanischen Land, wo Eishockey für viele ein fester Bestandteil der Kultur ist, auch die Politik. Premierminister Justin Trudeau hielt damals fest: «Es ist aktuell sehr schwierig für Kanadierinnen und Kanadier, Vertrauen in irgendjemanden bei Hockey Canada zu haben».

Ambri Piotta hält zu Formenton

Alex Formenton stiess 2022, als die Anschuldigungen gegen ihn bereits bekannt waren, zum Tessiner Klub. Im Zuge einer Vertragsverlängerung im Jahr 2023 liess der Klub verlauten, dass er nach wie vor am 24-jährigen Kanadier festhält: «Der Verein ist sich bewusst, dass die Ermittlungen gegen den Spieler noch nicht abgeschlossen sind und dass es bis heute keine Anklage oder Verurteilung gegen ihn gibt. Der Verein behält sich das Recht vor, die vertragliche Situation mit dem Spieler zu überprüfen, sollten sich neue Erkenntnisse ergeben», hiess es damals aus der Leventina. (kat)