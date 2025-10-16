wechselnd bewölkt
National League: Davos schlägt auch Lugano und baut seine Führung aus

PostFinance Top Scorer Matej Stransky (HCD), right, and Sven Jung (HCD), left, during the National League regular season game between the HC Lugano and HC Davos at the ice stadium Corner Arena in Luga ...
Der HCD jubelt auch auswärts in Lugano.Bild: keystone

Davos weiterhin kaum zu schlagen – der Leader siegt auch in Lugano

Der HC Davos setzt seinen guten Lauf in der National League dank Kaltblütigkeit und Effizienz mit einem 3:0-Auswärtssieg in Lugano fort.
16.10.2025, 19:0017.10.2025, 06:50

Für den Rekordmeister war es bereits wieder der fünfte Erfolg in Serie und der 14. Sieg im 15. Saisonspiel. Die einzige Niederlage gab es bislang gegen die Rapperswil-Jona Lakers (3:4 n.P.), die mit neun Punkten Rückstand erster Verfolger des HCD sind.

Dabei wurde das Team von Josh Holden seinem Ruf in zweierlei Hinsicht erneut gerecht: als effizienter Schnellstarter und als das bislang am häufigsten bestrafte Team der Liga.

From left: Goalkeeper Sandro Aeschlimann (HCD, PostFinance Top Scorer Calvin Thuerkauf (HCL) and Brendan Perlini (HCL) during the National League regular season game between the HC Lugano and HC Davos ...
Lugano scheiterte immer wieder an Goalie Sandro Aeschlimann – und am Gehäuse.Bild: keystone

Enzo Corvi brachte die Bündner bereits nach 17 Sekunden in Führung – ähnlich früh wie vor gut einem Monat beim 6:0-Heimsieg gegen Ajoie (damals nach 16 Sekunden). Auch beim 6:4 gegen Ambri-Piotta vorletzte Woche gelang dem HCD ein Blitzstart: Brendan Lemieux traf damals ebenfalls nach 17 Sekunden zum 1:0. Nur Ajoie war in der laufenden Meisterschaft ebenfalls schon in der Startminute erfolgreich.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/National League

Lugano im Latten-Pech

Trotz der frühen Führung stand der Sieg im Tessin lange auf wackeligen Beinen, nicht zuletzt wegen zahlreicher Strafen gegen den HCD. Lugano konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen: Zwei Lattenschüsse durch Santeri Alatalo (8.) und Luca Fazzini (31.) waren die grössten Chancen auf den Ausgleich für den Tabellenelften.

Lugano wurde für einen weitgehend guten Auftritt schlecht belohnt. Sandro Aeschlimann sicherte sich mit 35 Paraden seinen ersten Shutout in dieser Saison. Der HCD selbst brachte lediglich 17 Schüsse auf das Tor von Lugano-Goalie Niklas Schlegel.

«Grande Lugano ist nicht mehr die Realität»: So sieht Sportchef Steinmann seinen Klub

Ausfall von Nico Gross

Für die Vorentscheidung sorgte schliesslich Topskorer und Captain Matej Stransky: Der Tscheche traf in der 43. Minute während einer fünfminütigen Überzahl zum 2:0 - diese war die Folge eines Checks gegen den Kopf von Nico Gross, für den Jiri Sekac vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde. Der HCD-Verteidiger kehrte mit Verdacht auf eine Hirnerschütterung nicht mehr aufs Eis zurück. Kurz vor Schluss stellte Stransky mit einem Treffer ins leere Tor den 3:0-Endstand her.

Lugano - Davos 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
5696 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Piechaczek (GER), Cattaneo/Bachelut.
Tore: 1. (0:17) Corvi (Lemieux) 0:1. 43. Stransky (Frick, Asplund/Powerplaytor) 0:2. 59. Stransky 0:3 (ins leere Tor).
Strafen: 1mal 2 plus 5 Minuten (Sekac) plus Spieldauer (Sekac) gegen Lugano, 4mal 2 Minuten gegen Davos.
PostFinance-Topskorer: Thürkauf; Stransky.
Lugano: Schlegel; Carrick, Jesper Peltonen; Alatalo, Mirco Müller; Aebischer, Dahlström; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Omark; Fazzini, Sanford, Canonica; Perlini, Tanner, Sekac; Marco Zanetti, Morini, Aleksi Peltonen.
Davos: Aeschlimann; Minder, Frick; Gross, Dahlbeck; Barandun, Jung; Guebey; Stransky, Corvi, Lemieux; Nussbaumer, Asplund, Knak; Kessler, Ryfors, Tambellini; Frehner, Waidacher, Parrée; Gredig.
Bemerkungen: Lugano ohne Bertaggia, Kupari und Sgarbossa (alle verletzt), Davos ohne Andersson, Egli, Fora, Simon Müller (alle verletzt) und Zadina (überzähliger Ausländer). Lugano von 57:50 bis 58:22 und 58:25 bis 59:00 ohne Torhüter. (abu/sda)

Mehr Eishockey:
