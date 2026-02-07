bedeckt
Olympia 2026: Ski-Abfahrt der Männer im Liveticker und SRF-Stream

Odermatt, von Allmen und Co. greifen in der Abfahrt nach der ersten Schweizer Medaille

07.02.2026, 08:4807.02.2026, 08:48

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Olympischen Winterspiele in Italien starten am ersten offiziellen Wettkampftag mit einem echten Highlight. In Bormio steht die Abfahrt der Männer auf dem Programm.
  • Die Schweiz schickt vier Fahrer ins Rennen, die alle eine realistische Podestchance haben. Marco Odermatt ist in dieser Saison bislang der beste und konstanteste Abfahrer der Saison, ein Abfahrts-Sieg auf der Stelvio fehlt ihm aber noch.
  • Franjo von Allmen ist amtierender Abfahrts-Weltmeister und hat schon gezeigt, dass er auf jeder Strecke zu den Siegkandidaten gehört. Alexis Monney gewann vor etwas mehr als einem Jahr die letzte Weltcup-Abfahrt in Bormio. Und Stefan Rogentin hat in den Trainings gezeigt, dass er hier ebenfalls schnell sein kann.
  • Die grösste internationale Konkurrenz kommt aus Italien: Giovanni Franzoni, Mattia Casse oder Dominik Paris muss man in Bormio auf der Rechnung haben. Gleiches gilt für den Österreicher Vincent Kriechmayr, den franzosen Maxence Muzaton oder den Amerikaner Ryan Cochran-Siegle.
  • Der Start zur Abfahrt ist um 11.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Weshalb die Abfahrt in Bormio bei Olympia nicht so gefährlich ist wie im Weltcup

Die Startliste
1 Daniel Hemetsberger AUT
2 James Crawford CAN
3 Bryce Bennett USA
4 Maxence Muzaton FRA
5 Nils Alphand FRA
6 Alexis Monney SUI
7 Marco Odermatt SUI
8 Franjo von Allmen SUI
9 Vincent Kriechmayr AUT
10 Nils Allegre FRA
11 Giovanni Franzoni ITA
12 Dominik Paris ITA
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Mattia Casse ITA
15 Florian Schieder ITA
16 Adrian Smiseth Sejersted NOR
17 Cameron Alexander CAN
18 Elian Lehto FIN
19 Miha Hrobat SLO
20 Stefan Rogentin SUI
21 Raphael Haaser AUT
22 Brodie Seger CAN
23 Jan Zabystran CZE
24 Alban Elezi Cannaferina FRA
25 Stefan Babinsky AUT
26 Jeffrey Read CAN
27 Kyle Negomir USA
28 Simon Jocher GER
29 Sam Morse USA
30 Martin Cater SLO

Das Wetter in Bormio
Die Prognosen sehen gut aus. Es hat in Bormio einige Schleierwolken, die wohl auch den ganzen Tag bleiben werden. Es solle aber auch immer wieder sonnige Abschnitte geben. Wind und Niederschlag sind heute kein Problem. Einem grossen Abfahrtsfest sollte also nichts im Weg stehen.
Erlöst Franzoni Italien?
Am Samstag sind die Schweizer in der olympischen Abfahrt die ganz grossen Favoriten. Der grösste Herausforderer in Bormio wird Giovanni Franzoni, der bereits in Kitzbühel triumphierte und die Italiener nach 74 Jahren endlich erlösen soll.

Das steht bei Olympia heute alles an
Was heute wichtig wird: Es geht um die ersten Medaillen
Holt Odermatt Gold in der Abfahrt?
Marco Odermatt, der zuletzt viermal hintereinander den Gesamtweltcup gewann, startet als grosser Favorit in die Olympia-Abfahrt der Männer am Samstag in Bormio. Bislang fuhr Odermatt in dieser Saison dreimal zum Sieg, zweimal auf Platz 2 und nur einmal, als Vierter, verpasste er das Podest. Der Olympiasieger im Riesenslalom von Peking möchte erstmals auch eine Olympia-Abfahrt gewinnen. Mehr als eine Goldmedaille im Ski alpin holten bislang erst Vreni Schneider (3), Marie-Theres Nadig und Michelle Gisin (je 2). Auf der Stelvio in Bormio siegte Odermatt indessen noch nie.

Für die Schweiz starten ausserdem Franjo von Allmen, Alexis Monnet und Stefan Rogentin, alle drei haben durchaus ebenfalls realistische Medaillenchancen.
Wird Franzoni der grosse Erlöser? Seit 74 Jahren wartet Italien auf Abfahrtsgold
Themen
