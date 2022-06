Winnipeg will den begehrtesten NHL-Trainer – Brauerei greift zu kreativem Lockmittel

Die Brauerei versprach nicht nur, den Bier-Kühlschrank von Barry Trotz auf Lebenszeit zu füllen, sondern auch ein spezielles Bier zu Ehren des Stanley-Cup-Champions (2018 mit den Washington Capitals) zu brauen: «Das ‹Trotz Homecoming Lager›? Oder ein ‹Trotz Prärie Pilsner›? Das überlassen wir dann dir.» Ob Kevin Cheveldayoff das Angebot bei möglichen Gesprächen mit Trotz ins Spiel bringt, bleibt abzuwarten. Die Entscheidung, wer bei Winnipeg künftig an der Bande steht, dürfte im Sommer fallen. (abu)

Kevin Felch, der Gründer der Brauerei «Little Brown Jug», hatte die Idee und veröffentlichte sie über den Podcast «Winnipeg Sports Talk». «Wir brauchen dich zurück in deiner Heimatprovinz, um unserem Team wieder Schwung zu verleihen, Barry», hiess es in der Videobotschaft.

Warum nicht Barry Trotz? Schliesslich ist der Kanadier in der Provinz Manitoba, nur etwa drei Autostunden von Winnipeg entfernt, aufgewachsen. Um ihm den Wechsel in eine der kältesten Grossstädte Kanadas schmackhafter zu machen, hat sich eine lokale Brauerei ein kreatives Angebot überlegt: Lebenslang gratis Bier, wenn Trotz tatsächlich zu den Jets wechseln sollte.

Auch in Winnipeg. Die Jets haben diese Saison ebenfalls die Playoffs verpasst, nachdem Cheftrainer Paul Maurice mitten in der Saison aus persönlichen Gründen zurückgetreten war und Assistent Dave Lowry übernehmen musste. Die Suche nach einem neuen Coach läuft.

Seit gut einem Monat ist NHL-Trainer Barry Trotz ohne Job. Der 59-Jährige wurde von den New York Islanders gefeuert, weil diese erstmals in Trotz' Amtszeit (seit 2018) die Playoffs verpasst hatten. Dennoch bleibt der Kanadier, der 2016 und 2019 zum besten Trainer der NHL gewählt wurde, ein heisser Kandidat auf den Wunschlisten diverser NHL-Teams.

