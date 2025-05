Die ZSC Lions sind Titelverteidiger der Champions Hockey League. Bild: imago-images.de

Auf diese Mannschaften treffen die Schweizer Vertreter in der Champions Hockey League

Heute Abend erfolgte in Stockholm die Auslosung für die Ligaphase der Champions-Hockey-League. Auch in diesem Jahr sind mit Bern, Zug, Lausanne und den ZSC Lions vier Schweizer Teams vertreten. In der Ligaphase bestreitet jede Mannschaft sechs Spiele, die besten 16 Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Die Saison in der CHL startet am 28. August 2025, das Final findet am 03. März 2026 statt.

Durchaus kurios: Die Belfast Giants aus Nordirland haben alle drei Auswärtsspiele in der Schweiz. Wir liefern dir die Übersicht über die Gegner der Schweizer Mannschaften (die genauen Spieldaten sind noch nicht bekannt):

ZSC Lions

Sparta Prag (heim)

GKS Tychy (heim)

Pinguins Bremerhaven (heim)

Brynäs IF (auswärts)

Ilves Tampere (auswärts)

Odense Bulldogs (auswärts)

Lausanne

Belfast Giants (heim)

ERC Ingolstadt (heim)

Mountfield HK (heim)

Lukko Rauma (auswärts)

Frölunda (auswärts)

Grenoble (auswärts)

Bern

Kometa Brno (heim)

Belfast Giants (heim)

Mountfield (heim)

Frölunda (auswärts)

Grenoble (auswärts)

Lulea Hockey (auswärts)

Die Berner treffen in der CHL unter anderem auch auf Frölunda. Bild: keystone

Zug

Belfast Giants (heim)

ERC Ingolstadt (heim)

Kometa Brno (heim)

Grenoble (auswärts)

Lukko Rauma (auswärts)

Lulea Hockey (auswärts)

(riz)