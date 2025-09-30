wechselnd bewölkt14°
Eishockey

HCD ist noch ein Sieg vom National-League-Saisonstart-Rekord entfernt

Die Davoser lassen sich nach ihrem 3:2 Sieg nach Penalty schiessen vor ihrer Fankurve feiern, im Eishockey Spiel der National League zwischen HC Davos, HCD, und Geneve-Servette HC, GSHC, am Samstag, 2 ...
Bereits neun Saisonsiege konnte der HCD feiern.Bild: keystone

«Wir müssen aufpassen»: Davos könnte mit dem 10. Sieg alleiniger Rekordhalter werden

Nach neun Spielen steht der HC Davos noch immer ohne Niederlage da. Mit dem Sieg am Samstag gegen Servette egalisierten die Bündner den Rekord von genau diesen Genfern. Mit einem Erfolg heute bei den Rapperswil-Jona Lakers wäre der alleinige Bestwert Tatsache.
30.09.2025, 14:4830.09.2025, 14:53

Sieben Siege nach der regulären Spielzeit und zweimal im Penaltyschiessen die Nerven behalten. Der HC Davos blickt nach neun Spielen auf einen perfekten Saisonstart zurück. Nur ein Team konnte bisher in der National League ebenfalls neun Siege zum Start der Saison feiern. Genf-Servette gelang dies in der Saison 2012/13, bevor sie das zehnte Spiel auswärts beim SC Bern klar und deutlich mit 1:5 verloren.

Die Highlights von der Partie gegen Servette.Video: YouTube/HC Davos

Dass eine Saison nach einem solch fulminanten Saisonstart nicht unbedingt erfolgreich wird, zeigt das Beispiel der Grenats. Am Ende landete Servette nach der Regular Season auf dem siebten Platz und scheiterte im Viertelfinal am SCB.

Der HCD egalisierte den Rekord der Westschweizer ausgerechnet am Samstag gegen die Genfer. In einem spannenden Spiel setzten sich die Bündner im Penaltyschiessen schlussendlich trotz langem Rückstand durch. Torschütze Yannick Frehner warnte aber nach dem neunten Sieg de Suite gegenüber MySports: «Wir müssen aufpassen, wir finden zwar immer einen Weg zum Gewinnen, aber konstant sechzig Minuten haben wir bisher noch nicht wirklich gespielt.»

In Rapperswil bietet sich dem Team von Trainer Josh Holden die Chance, sich den alleinigen Rekord zu sichern. Die St.Galler stehen aktuell mit 18 Punkten aus neun Spielen auf dem vierten Platz. Auch die Lakers befinden sich in keiner schlechten Verfassung, vor der Heimniederlage gegen Lugano feierte «Rappi» drei Siege in Serie. Das Spiel zwischen den beiden Mannschaften aus der Ostschweiz und alle anderen Partien der NL-Vollrunde können im Liveticker von watson mitverfolgt werden. (riz)

