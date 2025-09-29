Hochnebel12°
Die Junioren von Kloten werden von der Fanszene unterstützt

EHC Kloten FAns jubeln nach dme Spiel
Die U18-Junioren vom EHC Kloten erhielten am Sonntag grossen support.Bild: zvg

Kloten-Fans boykottieren die Profis – und sorgen jetzt bei den Junioren für Superstimmung

Während die aktive Fanszene vom EHC Kloten die Heimspiele ihres National-League-Vereins weiterhin boykottiert, sorgten die Anhänger der Flughafenstädter am Sonntag bei einem Spiel der U18-Junioren gegen Langnau für Stimmung. Auch einige Fans aus dem Emmental reisten für die Partie an.
29.09.2025, 10:2429.09.2025, 10:24

Verkehrte Welt in Kloten: Am Samstagabend war beim National-League-Spiel zwischen dem EHC Kloten und den SCL Tigers aus den Fankurven nichts zu hören. Anders sah dies am Sonntag aus, als die U18-Junioren der beiden Teams aufeinandertreffen, und beide Fanlager für Stimmung sorgten.

Da sich die aktive Kloten-Fanszene «Stehplätz Schluefweg» mit dem Verein aufgrund der in ihren Augen «fanfeindlichen Entwicklung» verstritten hat, boykottiert sie aktuell die Heimspiele der Zürcher Unterländer und sorgt nur noch bei den Auswärtsspielen für Stimmung. Als am Samstag Langnau in Kloten zu Gast war, blieb auch die Fanszene der Tigers fern.

Weniger als 24 Stunden später durften sich dafür die Junioren der beiden Mannschaften über tolle Stimmung freuen. Mehrere hundert Anhänger von Kloten und auch einige Fans aus Langnau unterstützten die Teenager beim 4:3-Sieg des Heimteams.

Auf der einen Seite die Fans von Kloten..Video: watson/zvg
... und auf der anderen Seite die Anhänger der Tigers.

Die Fankurve begründet den Entscheid, nun die Junioren zu unterstützen, wie folgt: «Unser Support gehört fortan dort hin, wo er derzeit besser passt: nämlich zu den Junioren. Also dort, wo das Publikum grundsätzlich willkommen und familiäres Kloten-Gefühl spürbar ist.» Weiter teilte die Fangruppe mit, dass die Einnahmen des Spiels an die Junioren gespendet würden.

Wie lange bei den Heimspielen auf den aktiven Support verzichtet wird, ist nicht klar. «Wir sind bereit, dereinst wieder einen Dialog zu führen, auf Augenhöhe und mit dem gemeinsamen Ziel, den EHC Kloten zu dem zu machen, was er sein sollte: ein Verein, von dem man ein Teil sein will», schrieb die Fanszene in einem veröffentlichten Statement.

Die Junioren lassen sich von den Fans feiern.Video: watson/zvg

Für das National-League-Team von Kloten geht es am Dienstag weiter. Dann kommt es bei den ZSC Lions zum ersten Zürcher Derby in dieser Saison. In Altstetten können sich auch die Profis wieder auf Stimmung freuen. (riz)

Mehr Sport:
