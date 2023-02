Eishockey National League: Der EHC Biel siegt bei den ZSC Lions 3:2

Torschütze Brunner bejubelt Biels 1:0. Bild: keystone

Die ZSC Lions treffen zu spät – Biel gewinnt in Zürich

Der EHC Biel festigt mit einem 3:2-Sieg beim Tabellennachbarn ZSC Lions den 2. Tabellenrang in der National League. Damien Brunner und Luca Hischier sorgten mit einem Doppelschlag innerhalb von 97 Sekunden bis zur 36. Minute für eine 2:0-Führung und den entscheidenden Vorteil für die Bieler.

Der ZSC hätte zu Beginn des Schlussdrittels die Chancen gehabt, der Partie eine andere Wendung zu geben. Reto Schäppi luchste dem Bieler Verteidiger Alexander Jakowenko in Unterzahl den Puck ab, zog alleine aufs gegnerische Tor zu, verpasste aber den Anschlusstreffer. Sekunden später erhöhte Noah Delémont mit einem Weitschusstor in doppelter Überzahl auf 3:0. Für den 21-jährigen Verteidiger war es der erste Torerfolg in dieser Saison und der erst zweite im 82. Spiel in der National League.

Der ZSC, der vor Heimpublikum lange Zeit die Leidenschaft vermissen liessen, erwachte erst spät. Chris Baltisberger (51.) und Simon Bodenmann (59.) brachten mit ihren Toren die Spannung in der Schlussphase nochmals zurück. Doch mehr liess Biel nicht zu. Mit nun zehn Punkten Vorsprung auf die drittplatzierten Lions bei sechs verbleibenden Partien befinden sich die Seeländer voll auf Kurs, die Qualifikation zum ersten Mal seit Einführung der Playoffs 1986 in den Top 2 abzuschliessen. Selbst der Qualifikationssieg liegt mit nur vier Punkten Rückstand auf Leader Servette noch drin.

ZSC Lions - Biel 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

10'526 Zuschauer. - SR Tscherrig/Kaukokari (FIN), Obwegeser/Duc.

Tore: 35. (34:19) Brunner 0:1. 36. (35:56) Hischier (Sallinen, Lööv) 0:2. 42. Delémont (Olofsson, Künzle/bei 5 gegen 3) 0:3. 51. Chris Baltisberger (Weber, Texier) 1:3. 59. Bodenmann (Wallmark, Lehtonen) 2:3 (ohne Torhüter).

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 3mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Wallmark; Olofsson.

ZSC Lions: Hrubec; Trutmann, Geering; Kukan, Lehtonen; Weber, Marti; Phil Baltisberger; Bodenmann, Wallmark, Bachofner; Leone, Lammikko, Riedi; Azevedo, Texier, Schäppi; Chris Baltisberger, Sigrist, Sopa.

Biel: Säteri; Schneeberger, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Delémont, Forster; Christen, Stampfli; Kessler, Haas, Olofsson; Hischier, Sallinen, Rajala; Brunner, Tanner, Künzle; Froidevaux, Schläpfer, Reinhard.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Andrighetto, Hollenstein, Waeber (alle verletzt) und Roe (überzähliger Ausländer), Biel ohne Cunti, Hofer, Rathgeb (alle verletzt) und Sheahan (überzähliger Ausländer). ZSC Lions von 57:29 bis 58:38, 58:40 bis 59:03 und ab 59:36 ohne Torhüter. (ram/sda)