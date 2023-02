Malgin mit Torpremiere für Colorado – Meier trifft ebenfalls – New Jersey siegt

Nach einer starken Phase im Januar mit zwischenzeitlich sechs Siegen aus sieben Spielen sind die Chicago Blackhawks wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Nur zwei der letzten acht Spiele konnten gewonnen werden, in der Nacht auf Mittwoch setzte es in Montreal gleich eine 0:4-Klatsche ab. Bei den Gastgebern ragte Jonathan Drouin mit drei Assists heraus.

Die Devils bewiesen damit einmal mehr ihre starke Form. Elf der letzten 15 Partien gewann New Jersey, wodurch es sich weiterhin mitten im Kampf um Platz zwei in der Eastern Conference befindet. Columbus wird die reguläre Saison hingegen höchstwahrscheinlich auf dem letzten Platz der Eastern Conference abschliessen und auf eine möglichst grosse Verstärkung im Draft hoffen.

Die Tampa Bay Lightning setzten sich auch im zweiten Duell nach der Finalserie aus der letzten Saison gegen die Colorado Avalanche durch. Tampa Bay, der Champion von 2019/20 und 2020/21, entschied das Spiel auswärts im Penaltyschiessen für sich. Vor fünf Tagen musste der amtierende Meister Colorado in Tampa bereits eine 0:5-Klatsche einstecken. Anders als die Lightning sind die Avalanche in dieser Saison noch nicht ganz so erfolgreich unterwegs wie im letzten Jahr.

Warum das System in «Harry Potter» korrupt ist – in 5 Punkten

Was geht da mit Donald Trump in Georgia ab?

Weshalb Patrick Mahomes noch besser wird – und er Tom Brady ähnelt

Zum zweiten Mal gewinnt Patrick Mahomes den Super Bowl, zum zweiten Mal wird er als bester Spieler ausgezeichnet. Der 27-jährige Quarterback der Kansas City Chiefs wird immer besser – auch weil sein Spielstil grosse Ähnlichkeiten mit jenem von Tom Brady aufweist.

Am Ende ist Patrick Mahomes einfach zu stark. Die Defensive der Philadelphia Eagles findet in der zweiten Halbzeit kein Mittel mehr, den Quarterback von Kansas City zu stoppen. Es ist ein Drive, der sinnbildlich steht für diesen neuen Mahomes, durch den die Chiefs im letzten Viertel erstmals in der Partie in Führung gehen. Zwölf Spielzüge, sechs davon Zuspiele auf die Mitspieler, welche alle ankommen, nur zwei davon wirft Mahomes weiter als zehn Yards.