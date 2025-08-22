wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Ligue 1 erlebt TV-Debakel – Klubs erhalten noch weniger Geld

PSG players celebrate with the trophy after winning the UEFA Super Cup soccer match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur in Udine, Italy, Wednesday, Aug. 13, 2025. (AP Photo/Darko Bandic) ...
PSG muss sich wegen des Geldes keine Sorgen machen – bei den restlichen Ligue-1-Klubs sieht das anders aus.Bild: keystone

Noch weniger Geld für die Klubs – Ligue 1 erlebt TV-Debakel

Während der Tabellenletzte der englischen Premier League umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro bekommt, ist die Welt in Frankreich eine völlig andere. Die Klubs stehen vor einem Problem.
22.08.2025, 08:0222.08.2025, 08:02
Benjamin Zurmühl / t-online
Mehr «Sport»
Ein Artikel von
t-online

Die finanzielle Not bei französischen Fussballklubs wächst. Denn die ausgezahlten TV-Gelder schrumpfen weiter. Wie unter anderem die französische Sportzeitung L'Équipe berichtet, werden insgesamt lediglich 80,5 Millionen Euro an die 18 Mannschaften ausgeschüttet.

Dabei kassieren die einzelnen Vereine zwischen 1,44 Millionen und 4,67 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr gab es noch mehr als dreimal so viel Geld und bereits da waren die Einnahmen im Vergleich zu den Ausgaben der Klubs zu gering. Schlusslicht Montpellier erhielt 5,18 Millionen Euro, also mehr Geld, als es beispielsweise Titelfavorit Paris Saint-Germain in diesem Jahr bekommen wird.

Ein Tiefschlag nach dem anderen

Hinter dem drastischen Rückgang der TV-Gelder stehen mehrere Entwicklungen, die sich über Jahre angedeutet haben, nun aber spürbar werden. 2020 konnte der spanische Anbieter Mediapro die für die TV-Rechte eingeplanten 800 Millionen Euro pro Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht mehr zahlen. Der Vertrag wurde frühzeitig beendet, ein deftiger Rückschlag für die Klubs, der auch zur Folge hatte, dass die Vereine ihre besten Spieler verkaufen mussten, um sich finanziell zu retten. Das wiederum schadete der Attraktivität der Liga.

Die Liga schloss zudem einen Deal mit dem US-Investmentfonds CVC ab, um die Einbussen durch die Corona-Krise zu überbrücken. Gegen den Einstieg desselben Investors wehrten sich die Fans in der deutschen Bundesliga übrigens erfolgreich. Der Ligue 1 brachte der Deal 1,5 Milliarden Euro ein, führte aber auch dazu, dass 13 Prozent der künftigen Medienerlöse an CVC gehen sollten. Nun müssen die Klubs jährlich einen Teil ihrer TV-Einnahmen abgeben, was den Spielraum zusätzlich einschränkt.

epa11561877 A flag featuring the logo of the McDonald&#039;s restaurant chain, sponsor of Ligue 1 for the next three seasons, flies before the kick off of the Ligue 1 soccer match between Paris Saint ...
Die Ligue 1 steckt in der Krise.Bild: keystone

Im Oktober 2023 folgte dann der nächste Tiefschlag. Bei der Auktion für die Rechte für den Zeitraum 2024 bis 2029 gab kein einziger Sender ein Angebot ab. Weder Canal+ noch BeIN Sports oder Amazon Prime wollten die erhofften 800 Millionen Euro jährlich zahlen. Die Liga musste daraufhin auf Eigenvermarktung setzen, was wiederum die Produktions- und Vertriebskosten erhöhte.

All das und noch weitere Aspekte führen dazu, dass die Klubs insgesamt nur noch 80,5 Millionen Euro erhalten. Im Vergleich zur englischen Premier League eine verschwindend geringe Summe. Denn in England erhielt beispielsweise Schlusslicht Southampton in der vergangenen Saison rund 109 Millionen Pfund, was umgerechnet rund 126 Millionen Euro sind. Southampton allein erhielt als Absteiger also knapp 45 Millionen Euro mehr als alle 18 französischen Teams in der kommenden Saison zusammen.

Quizzticle
Kennst du alle Bundesliga-Torschützenkönige der letzten 25 Jahre?
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kylian Mbappé: Meilensteine einer Karriere
1 / 35
Kylian Mbappé: Meilensteine einer Karriere
Der Junge aus Bondy: Aus der Pariser Banlieue hat es Kylian Mbappé zu einem der besten Fussballer der Gegenwart gebracht. Seine Laufbahn in Bildern. (Stand: März 2024)
quelle: imago / panoramic / panoramic
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wodka-Wassermelone – Wir haben es ausprobiert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistkommentiert
1
Bayern an nächstem Chelsea-Star dran +++ Milan holt Leverkusen-Stürmer
2
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
3
Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron +++ ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist
4
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
5
Baustelle im Zürcher Seefeld – Autofahrer toben
Meistgeteilt
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Kalifornier stimmen im November über neue Wahlkreise ab ++ Trump spricht vor Nationalgarde
3
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
4
Israel meldet Raketenangriff auf Warenkorridor +++ Zahlreiche Tote bei Angriffen in Gaza
5
Die Post entlässt bis zu 100 Mitarbeitende – das ist ihre Begründung
Robin Gemperle schläft nur drei bis vier Stunden und sagt: «Das ist unglaublich viel»
Robin Gemperle setzt im Ultracycling gerade neue Massstäbe. Derzeit ist der Aargauer auf der Seidenstrasse unterwegs. Und dominiert.
Im Moment ist Robin Gemperle wieder unterwegs. Allein und nur mit dem Velo. Die Strecke: 1954 Kilometer quer durch Kirgisistan. Insgesamt 27'938 Höhenmeter muss er bewältigen und mehrere Pässe auf fast 4000 Metern überqueren. Nur selten sind die Wege asphaltiert. Meistens sind es Schotterstrassen. Und das grösstenteils auf über 2500 Metern über Meer.
Zur Story