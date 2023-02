Am Mittwoch schliesst das internationale Transfer-Fenster. Viele Klubs suchen im letzten Moment noch Verstärkung oder Absicherung für die Playoffs, obwohl schon während der Nati-Pause einige Transfers getätigt wurden. Am Dienstag verpflichtete der HC Davos vom HK Sotschi aus der russischen KHL den kanadischen Verteidiger Joseph Morrow (30). Anschliessend besiegte Davos Leader Servette noch ohne Morrow mit 2:1 nach Verlängerung.

Beim 4:0 (25.), dem zweiten Powerplay-Treffer der Zuger nach dem 3:0, liess sich der neue Amerikaner Carter Camper seinen ersten Assist in der Schweiz gutschreiben. In der Folge kassierten die Zentralschweizer bis zur zweiten Pause drei Strafen, die dritte nutzte Frédérik Gauthier zum 1:4 (40.)

Vor der Nationalmannschaftspause präsentierten sich die Zuger in einem desolaten Zustand, physisch und mental ausgelaugt. Nun, mit aufgeladenen Batterien, setzten sie sich gegen die Jurassier bereits im ersten Drittel entscheidend ab. Zweimal Lino Martschini (14./15.) und Fabrice Herzog (18.) brachten die Gastgeber innert 245 Sekunden mit drei Toren in Führung.

Warum das System in «Harry Potter» korrupt ist – in 5 Punkten

Dieser Schiri-Entscheid verhilft Chiefs zum Super-Bowl-Sieg – und sorgt für Aufregung

Es ging immer wieder hin und her in dieser Partie. Erst zweimal in der NFL-Geschichte erzielten die beiden Finalisten in einem Super Bowl mehr Punkte als die insgesamt 73, welche die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs aufs Scoreboard brachten. Und weil beide Offensiven den gegnerischen Defensiven stets einen Schritt voraus waren, blieb es bis zum Schluss spannend. Bis ein für Philadelphia verheerender Schiedsrichter-Entscheid für die Entscheidung sorgte.