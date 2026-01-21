Wieder in einer zweisprachigen Stadt: Christian Dubé. Bild: KEYSTONE

Dubé soll den EHC Biel als neuer Trainer noch in die Playoffs führen

Christian Dubé ist zurück im Geschäft. Nach seinem Abgang bei Fribourg-Gottéron wird er Trainer in Biel.

Mehr «Sport»

Christian Dubé ist der neue Trainer des EHC Biel. Der ehemalige Fribourg-Coach tritt die Nachfolge des Schweden Martin Filander an, der am Montag entlassen wurde. Dubé unterschrieb einen Vertrag mit Gültigkeit bis zum Ende Saison 2026/27.

Eismeister Zaugg zum EVZ: Eismeister Zaugg Gescheitert ist beim EV Zug das Management und nicht der Trainer

Die Seeländer waren unter Zeitdruck. Das nächste Spiel steht bereits am Freitag in Lausanne an. Dubé wird für die letzten elf Spiele der Qualifikation, fünf vor der Olympiapause und sechs danach, auf der Bank sitzen.

Der 48-jährige Kanadier mit Schweizer Pass steht vor einer delikaten Aufgabe. Biel liegt derzeit auf dem 11. Platz der National League und kämpft um den Einzug ins Play-in. Der Rückstand zum SC Bern im 10. Rang beträgt aktuell zwei Punkte. Nach dem Gastspiel in Lausanne am Freitag kann die Mannschaft dreimal zuhause antreten, gegen die Rapperswil-Jona Lakers, Ajoie und die ZSC Lions.

Bei Fribourg-Gottéron war Dubé von 2015 bis 2024 Sportdirektor und davor ab 2011 als Spieler tätig. Im Oktober 2019 trat er zudem die Nachfolge von Mark French als Trainer an. Fast fünf Jahre übte er beide Ämter aus, bevor er die sportliche Leitung an Gerd Zenhäusern übergab und das Traineramt im Mai 2024 abgeben musste.

Der Bieler Sportdirektor Martin Steinegger wird in der Pressemitteilung des Klubs mit folgenden Worten zitiert: «Christian Dubé steht für aktives, intensives und strukturiertes Eishockey. Unter seiner Verantwortung spielte Fribourg-Gottéron mehrere Saisons lang ein temporeiches Spiel mit grosser Aggressivität und klaren Prinzipien auf dem Eis. Wir sind überzeugt, dass dieser Spielstil perfekt zu unserem Kader und zur DNA des EHC Biel passt. Christian Dubé bringt zudem viel Erfahrung, ausgeprägte Führungsqualitäten und eine klare Vision der sportlichen Entwicklung mit, die wir weiterverfolgen möchten.» (ram/sda)