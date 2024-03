Der Eismeister-Check – hier gibt es alle Teams in der Übersicht

Bei der SIHF heisst es, man sei seit Jahren «mit den höchsten Stellen» in Kontakt. «Dabei wurde uns mehrmals Unterstützung zugesagt», betonte Verbands-CEO Patrick Bloch gegenüber dem «Blick». Angestrebt wird eine Gesetzesänderung.

Dieses ist seit sieben Jahren in Kraft und regelt den Gebrauch mit dem Schweizer Wappen, dem weissen Kreuz auf rotem Grund. Nur wer eine Bewilligung der Behörden besitzt, darf Schweizer, Kantons- und Gemeindewappen verwenden.

Es erinnert an einen Schildbürgerstreich. Besonders fleissige Beamten haben festgestellt, dass die Trikots des Schweizer Eishockey-Nationalteams womöglich gegen das Wappenschutzgesetz verstossen.

