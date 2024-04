Der ganze Playoff-Final wird im Free-TV zu sehen sein. Bild: imago images/Andreas Haas

National League streicht Sonntagabendspiele – ganzer Final im Free-TV zu sehen

Morgen beginnt der Playoff-Final zwischen den ZSC Lions und dem Lausanne HC (ab 20 Uhr im Liveticker) und die Eishockey-Fans in der ganzen Schweiz kommen auf ihre Kosten. Alle Finalspiele werden in allen Sprachregionen im Free-TV übertragen. In der Deutschweiz zeigen 3+ und TV24, die TV-Sender von CH Media die Spiele mit den Inhalten von MySports. In der Romandie übertragt Léman Bleu, während im Tessin Teleticino den Playoff-Final zeigt.

Die Spieltermine im Playoff-Final: Di, 16. April, 20 Uhr: ZSC Lions – Lausanne

Do, 18. April, 20 Uhr: Lausanne – ZSC Lions

Sa, 20. Apri, 20 Uhr: ZSC Lions – Lausanne

Di, 23. April, 20 Uhr: Lausanne – ZSC Lions

Evtl. Do, 25. April, 20 Uhr: ZSC Lions – Lausanne

​Evtl. Sa, 27. April, 20 Uhr: Lausanne – ZSC Lions

Evtl. Di, 30. April, 20 Uhr: ZSC Lions – Lausanne​

Sonntagabendspiel gestrichen

Zudem teilt die National League mit, dass es ab nächster Saison keine Spiele mehr am Sonntagabend geben wird, wie die Liga in Absprache mit Rechteinhaber MySports entschieden hat. Stattdessen sollen die Free-TV-Spiele der Regular Season auf die üblichen Wochentage und einzelne Donnerstage verteilt werden.

Die Spiele am Sonntagabend haben sich für die Klubs und Zuschauer als schwierig herausgestellt, sagt Denis Vaucher, CEO der National-League. Der Donnerstagabend hingegen sei Schweizer Eishockeyfans schon länger bekannt, insbesondere in den Playoffs wurde früher oft am Donnerstag gespielt.

Insgesamt seien insgesamt an acht Donnerstagen National-League-Spiele geplant. Zudem soll jede Mannschaft mindestens einmal am Sonntagnachmittag (Anspielzeit 15,45 Uhr) spielen, um die National League für Familien und Kinder zugänglicher zu machen. Der Spielplan für die neue Saison wird im Juni fertiggestellt und veröffentlicht. (abu)