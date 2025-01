Dank eines guten Starts und eines starken Finishs siegt Zug gegen Biel. Bild: keystone

EVZ holt dritten Sieg in Serie – Biels Auswärtsschwäche hält an

Der EV Zug feiert in der einzigen Partie vom Sonntag in der National League mit einem 2:1-Heimsieg gegen Biel den dritten Erfolg in Serie. Für die Seeländer ist es die siebente Niederlage hintereinander auf fremdem Eis.

Beim 2:1 am Samstag bei den ZSC Lions spielten die Zuger so konstant wie selten in dieser Saison. Gegen Biel knüpften sie zunächst an diese Leistung an. Sie kontrollierten die Partie im ersten Drittel und gingen dank Verteidiger Lukas Bengtsson (8.) und Sven Senteler (13.) verdient 2:0 in Führung.

Letzterer vergab in der 22. Minute solo vor dem Bieler Goalie Luis Janett eine grosse Chance zum 3:0. Zwei Minuten später, nach einem Fehler von EVZ-Verteidiger Leon Muggli, machte es der Bieler Stürmer Anthony Greco besser. Der Amerikaner zog allein auf den Zuger Keeper Tim Wolf los und erwischte diesen zwischen den Schonern.

Zwar hatten die Gastgeber auch in der Folge mehr vom Spiel, es dauerte jedoch bis zur 55. Minute, ehe Gregory Hofmann mit seinem vierten Tor in den letzten sieben Partien zum 3:1 für die Vorentscheidung verantwortlich zeichnete. Der Nationalstürmer kommt nach Verletzungen immer besser in Fahrt. Das 4:1 von Jan Kovar (58.) war ein Schuss ins leere Gehäuse.

Damit setzte sich im dritten Duell dieser beiden Mannschaften in der laufenden Meisterschaft erstmals das Heimteam durch. Zug hatte vier der fünf vorangegangenen Heimspiele gegen Biel verloren. Während sich der EVZ in der Rangliste auf Kosten von Kloten vom 6. auf den 5. Platz verbesserte, nehmen die Seeländer weiterhin den 10. Rang ein.

Zug - Biel 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

7700 Zuschauer. SR Hebeisen/Stolc (SVK), Cattaneo/Gurtner.

Tore: 8. Bengtsson (Kovar, Hofmann) 1:0. 13. Senteler (Schlumpf, Eggenberger) 2:0. 24. Greco (Kneubuehler) 2:1. 55. Hofmann (Leuenberger) 3:1. 58. Kovar 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 5mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Martschini; Rajala.

Zug: Wolf; Bengtsson, Johnson; Schlumpf, Tobias Geisser; Hansson, Muggli; Mischa Geisser; Martschini, Kovar, Vozenilek; Wingerli, Olofsson, Hofmann; Simion, Senteler, Künzle; Eggenberger, Leuenberger, Herzog.

Biel: Janett; Burren, Grossmann; Stampfli, Yakovenko; Delémont, Zryd; Christe; Hofer, Andersson, Sallinen; Sablatnig, Heponiemi, Rajala; Greco, Müller, Kneubuehler; Cunti, Luca Christen, Bachofner; Tanner.

Bemerkungen: Zug ohne Riva, Stadler (beide verletzt), Balestra, Biasca (beide krank) und Carlsson (überzähliger Ausländer), Biel ohne Blessing, Brunner, Bärtschi, Haas, Lööv (alle verletzt) und Säteri (überzähliger Ausländer). Biel von 56:52 bis 57:37 ohne Torhüter. (nih/sda)