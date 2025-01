Baltisberger legt sich vor Genoni (unfreiwillig?) aufs Eis. Bild: keystone

Zürich verliert in der ausverkauften Swiss Life Arena gegen Zug, Davos bezwingt Bern

Im Klassiker können die Bündner den SCB bezwingen. Lugano verliert gegen Ajoie und in der Romandie besiegt Servette die Fribourgeois. Alle Hockey-Resultate vom Samstag hier.

Davos – Bern 3:2

In der Davoser Eishalle stellten sich die gut 6500 Fans schon auf eine Verlängerung ein. Schliesslich hatten der HCD eine vermeintlich beruhigende 2:0-Führung gegen den SCB im letzten Drittel innert anderthalb Minuten aus den Händen gegeben. Doch Calle Andersson war es an diesem Abend nicht nach Überzeit, und bescherte den Bündner 36 Sekunden vor der Sirene den Sieg.

Für den früheren Berner war es der zweite Treffer an diesem Abend, nachdem er zehn Minuten vorher das scheinbar wegweisende zweite HCD-Tor und damit sein Premierentor in dieser Spielzeit erzielt hatte. Auf seinen zweiten Streich hatten die Berner dann, aus zeitlich nachvollziehbaren Gründen, keine Antwort mehr parat.

Aeschlimann hat den Blick auf der Scheibe. Bild: keystone

Davos - Bern 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

6547 Zuschauer. - SR Kaukokari/Staudenmann, Stalder/Meusy.

Tore: 9. Knak (Corvi) 1:0. 50. Andersson (Corvi, Knak) 2:0. 55. Bader 2:1. 57. Baumgartner 2:2. 60. (59:24) Andersson (Ryfors, Stransky) 3:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Davos, 1mal 2 plus 5 Minuten (Scherwey) gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Tambellini; Czarnik.

Davos: Aeschlimann; Andersson, Barandun; Honka, Dahlbeck; Guebey, Jung; Müller; Stransky, Corvi, Knak; Frehner, Ryfors, Tambellini; Kessler, Gredig, Lemieux; Ambühl, Egli, Nussbaumer; Parrée.

Bern: Wüthrich; Untersander, Nemeth; Loeffel, Klok; Vermin, Kreis; Füllemann, Kindschi; Merelä, Czarnik, Ejdsell; Bader, Baumgartner, Scherwey; Moser, Kahun, Marchon; Schild, Schläpfer, Ritzmann.

Bemerkungen: Davos ohne Fora, Gross, Nordström und Zadina (alle verletzt), Bern ohne Lehmann, Lindholm (beide verletzt) und Reideborn (überzähliger Ausländer). Bern ab 59:48 ohne Torhüter.

Zürich – Zug 1:2

Am Freitag hatten die ZSC Lions gezeigt, dass sie doch auch unter Marco Bayer Spiele gewinnen können. Doch nach dem 1:0 bei den SCL Tigers musste der Nachfolger des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Marc Crawford doch wieder einen Rückschlag einstecken. Gegen den EV Zug verlor der Schweizer Meister zuhause 1:2, nachdem Denis Malgin die Zürcher Mitte des ersten Drittels in Führung geschossen hatte.

Doch auf die Treffer von Mike Künzle und Leon Muggli gelang dem ZSC, der vier der letzten fünf Spiele verloren hat, in fast zwei Dritteln keine Reaktion mehr. Leonardo Genoni liess im Tor der Zentralschweizer nichts mehr zu.

Künzle kann jubeln, Hrubec eher weniger. Bild: keystone

ZSC Lions - Zug 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

12'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Ruprecht/Piechaczek, Fuchs/Bürgy.

Tore: 10. Malgin (Weber) 1:0. 16. Künzle (Olofsson, Hofmann/Powerplaytor) 1:1. 22. Muggli (Simion) 1:2.

Strafen: je 4mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Grant; Martschini.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Weber, Marti; Kinnunen, Lehtonen; Trutmann; Sigrist, Malgin, Andrighetto; Frödén, Lammikko, Zehnder; Rohrer, Grant, Riedi; Baltisberger, Baechler, Henry; Segafredo.

Zug: Genoni; Bengtsson, Johnson; Schlumpf, Carlsson; Muggli, Tobias Geisser; Mischa Geisser; Martschini, Kovar, Vozenilek; Wingerli, Olofsson, Hofmann; Simion, Senteler, Künzle; Eggenberger, Leuenberger, Herzog.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Hollenstein (verletzt) und Balcers (überzähliger Ausländer), Zug ohne Riva, Stadler (beide verletzt), Balestra, Biasca (beide krank) und Hansson (überzähliger Ausländer). ZSC Lions ab 58:22 ohne Torhüter.

Kloten – Langnau 3:2

Das Positive für die SCL Tigers vom Ausflug nach Kloten: sie haben wieder einmal Tore erzielt. Doch trotzdem, dass Captain Harri Pesonen nach zuletzt zwei Niederlagen zu null zweimal für die Emmentaler ausgleichen konnte, standen die Tigers schliesslich mit leeren Händen da und mussten zum vierten Mal de suite als Verlierer vom Eis.

Weil Miro Aaltonen zehn Minuten vor dem Ende Stéphane Charlin zum dritten Mal bezwang. Damit gelang den Zürchern eine Reaktion auf das 2:5 zuletzt gegen Rapperswil-Jona.

Zwei Langnauer stehen um Charlin – Meyer trifft trotzdem. Bild: keystone

Kloten - SCL Tigers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

5429 Zuschauer. - SR Wiegand/Arpagaus, Obwegeser/Kehrli.

Tore: 18. Ramel 1:0. 32. Pesonen (Flavio Schmutz) 1:1. 39. Meyer (Schreiber, Profico) 2:1. 48. Pesonen (Saarijärvi, Mäenalanen/Powerplaytor) 2:2. 50. Aaltonen (Audette, Niku) 3:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 2mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Aaltonen; Rohrbach.

Kloten: Zurkirchen; Niku, Profico; Grégoire, Wolf; Sidler, Steve Kellenberger; Sataric; Ojamäki, Aaltonen, Audette; Meyer, Ramel, Schreiber; Derungs, Schäppi, Weibel; Rehak, Smirnovs, Rafael Meier; Keller.

SCL Tigers: Charlin; Zanetti, Riikola; Saarijärvi, Paschoud; Noah Meier, Guggenheim; Cadonau; Rohrbach, Flavio Schmutz, Pesonen; Julian Schmutz, Malone, Mäenalanen; Saarela, Fahrni, Allenspach; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Berger.

Bemerkungen: Kloten ohne Aebi, Diem, Morley, Simic und Steiner (alle verletzt), SCL Tigers ohne Baltisberger, Erni (beide verletzt) und Kristof (überzähliger Ausländer). SCL Tigers von 58:14 bis 59:47 ohne Torhüter.

Biel – Ambri

Dem EHC Biel scheinen die Tessiner Klubs zu liegen. Nachdem die Seeländer am Dienstag gegen Lugano den ersten Sieg des Jahres hatten einfahren können, blieben sie auch gegen Ambri-Piotta siegreich. Obwohl die Leventiner gleich zu Beginn des dritten Spielabschnitts das Geschehen auf 3:3 ausgleichen konnten, steckten die über weite Strecken spielbestimmenden Bieler nicht auf.

Fabio Hofer, auch er früher in den Reihen des Gegners aktiv, bezwang den starken Gilles Senn im Ambri-Tor zum vierten Mal, was dem Team von Luca Cereda die zweite Niederlage in Folge einbrachte. Biel dürfte derweil mit viel Moral ins Auswärtsspiel am Sonntag in Zug reisen.

Biel - Ambri-Piotta 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

6436 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hürlimann/Stricker, Duc/Francey.

Tore: 21. (20:08) Miles Müller (Heed, Curran) 0:1. 24. Sallinen (Hofer, Andersson) 1:1. 30. Rajala 2:1. 37. Cunti (Rajala, Kneubuehler/Powerplaytor) 3:1. 40. (39:55) Kubalik (DiDomenico, Heed/Powerplaytor) 3:2. 48. Pestoni (Wüthrich, Terraneo) 3:3. 52. Hofer (Andersson, Sallinen) 4:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Rajala; Kubalik.

Biel: Säteri; Burren, Grossmann; Stampfli, Jakowenko; Delémont, Zryd; Christe; Hofer, Andersson, Sallinen; Sablatnig, Tanner, Rajala; Greco, Nicolas Müller, Kneubuehler; Cunti, Luca Christen, Bachofner; Cattin.

Ambri-Piotta: Senn; Heed, Zgraggen; Virtanen, Curran; Wüthrich, Terraneo; Isacco Dotti; DiDomenico, Maillet, Kubalik; Bürgler, Kostner, De Luca; Grassi, Heim, Miles Müller; Pestoni, Landry, Zwerger; Muggli.

Bemerkungen: Biel ohne Blessing, Brunner, Bärtschi, Haas, Lööv (alle verletzt) und Heponiemi (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Douay (verletzt) und Juvonen (überzähliger Ausländer). Ambri-Piotta von 58:49 bis 59:27 ohne Torhüter.

Genf – Fribourg 1:2

Julien Sprunger ist längst eine Freiburger Klublegende. Am Samstag konnte der Captain aber nicht nur seine emotionale Verbundenheit mit Gottéron einmal mehr beweisen, sondern auch zeigen, dass er der Mannschaft auch als seit kurzem 39-Jähriger sportlich etwas bringen kann.

Mit seinem zehnten Saisontreffer ebnete er Fribourg den Weg zum ersten Sieg gegen Genève-Servette in dieser Saison, nachdem Teemu Hartikainen die erstmalige Freiburger Führung durch Linden Vey noch ausgeglichen hatte.

Sprunger bringt die Scheibe an Mayer vorbei zum 1:2. Bild: keystone

Genève-Servette - Fribourg-Gottéron 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

6681 Zuschauer. - SR Lemelin/Hungerbühler, Altmann/Schlegel.

Tore: 17. Vey (Bertschy) 0:1. 30. Hartikainen (Lennström, Vatanen/bei 5 gegen 3) 1:1. 52. Sprunger 1:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Granlund; Wallmark.

Genève-Servette: Mayer; Karrer, Lennström; Vatanen, Chanton; Schneller, Berni; Jacquemet, Le Coultre; Hartikainen, Granlund, Timaschow; Praplan, Jooris, Loosli; Miranda, Pouliot, Bertaggia; Völlmin, Richard, Imesch.

Fribourg-Gottéron: Galley; Sutter, Streule; Diaz, Dufner; Gunderson, Jecker; Rathgeb; Sörensen, Wallmark, Schmid; Sprunger, De la Rose, Marchon; Bertschy, Vey, Lilja; Nicolet, Walser, Mottet; Gerber.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Descloux, Hischier (beide verletzt) und Manninen (gesperrt), Fribourg-Gottéron ohne Borgman (überzähliger Ausländer). Genève-Servette ab 59:21 ohne Torhüter.

Ajoie – Lugano

Ajoie - Lugano 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

4860 Zuschauer. - SR Hebeisen/Ströbel, Urfer/Humair.

Tore: 37. Devos (Pedretti, Hazen) 1:0. 50. Verboon (Powerplaytor) 1:1. 53. Fey (Devos, Honka) 2:1. 60. (59:19) Nättinen (Bellemare) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ajoie, 2mal 2 plus 5 Minuten (Sekac) plus Spieldauer (Sekac) gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Nättinen; Carr.

Ajoie: Conz; Honka, Fey; Maurer, Brennan; Nussbaumer, Fischer; Thiry, Pilet; Frossard, Bellemare, Nättinen; Hazen, Devos, Pedretti; Robin, Garessus, Bozon; Pouilly, Romanenghi, Veckaktins.

Lugano: Schlegel; Aebischer, Dahlström; Pulli, Mirco Müller; Jesper Peltonen, Alatalo; Guerra; Carr, Thürkauf, Marco Müller; Aleksi Peltonen, Zohorna, Sekac; Fazzini, Arcobello, Verboon; Zanetti, Canonica, Patry; Cormier.

Bemerkungen: Ajoie ohne Ciaccio, Patenaude, Rundqvist, Schmutz, Turkulainen (alle verletzt) und Palve (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Joly, Morini, van Pottelberghe (alle verletzt) und Huska (überzähliger Ausländer). Lugano von 39:59 bis 40:00 und 59:04 bis 59:19 ohne Torhüter.

(sda/cpf)