Drei der prägenden Figuren in diesem Monat in der NHL. Bild: imago, shutterstock, keystone

Volleys, EBUG und Goalie-Patzer – das waren die NHL-Highlights im Januar

Januarloch? Nicht in der NHL. Es gab wunderschöne Tore. Unfassbare Aussetzer. Und auch das eine oder andere Highlight von unseren Schweizer Söldnern. Viel Spass!

Tor des Monats

Mercer vs Carolina

Dawson Mercer von den New Jersey Devils tankt sich durch und schliesst dann im Stil von Bobby Orr ab.

Frost vs Anaheim

Das ging sogar den Fans in Philadelphia zu schnell. Morgan Frost von den Flyers legt den Puck blitzschnell zwischen seinen Beinen hindurch und ins hohe Eck.

Marchand vs San Jose

Boston-Stürmer Brad Marchand macht das, was er am besten kann: Er wieselt durch die gegnerischen Reihen.

MacKinnon vs Edmonton

Manchmal hat man das Gefühl, es wird immer noch unterschätzt, wie schnell Nathan MacKinnon ist. Er ist verdammt schnell.

Point vs Arizona

Erst die Wiederholung zeigt ganz klar: Tampas Brayden Point hat diesen Volley wirklich genau so gewollt.

Welches ist das Tor des Monats? Mercer vs Carolina Frost vs Anaheim Marchand vs San Jose MacKinnon vs Edmonton Point vs Arizona

Save des Monats

Stalock vs Columbus

Gibt es etwas Schöneres als verzweifelte Saves mit dem Stock? Wir glauben nicht.

Ullmark vs Toronto

Linus Ullmark ermöglicht mit gleich mehreren Saves, dass die Boston Bruins direkt im Anschluss gegen Toronto mit 3:2 in Führung gehen können.

Shesterkin vs Montreal

Wie beweglich muss ein NHL-Torhüter sein?

Igor Shesterkin: Ja!

Campbell vs San Jose

Edmontons Goalie Jack Campbell liegt eigentlich schon fast auf dem Rücken, doch irgendwie bringt er die Fanghand noch hoch und stiehlt Marc-Édouard Vlasic ein sicher geglaubtes Tor.

Varlamov vs Vegas

Semjon Varlamov hat wohl bei Stalock zugeschaut und gedacht, das wolle er auch einmal ausprobieren. Paddle-Save par excellence!

Welches ist der Save des Monats? Stalock vs Columbus Ullmark vs Toronto Shesterkin vs Montreal Campbell vs San Jose Varlamov vs Vegas

Schweizer Highlight des Monats

Fiala vs Vegas

Zum zweiten Mal in seiner Karriere gelingt Kevin Fiala ein Hattrick. Gegen die Vegas Golden Knights schiesst er Los Angeles beinahe im Alleingang zum Sieg.

Hischier vs Seattle

Das Tor von Hischier gegen Seattle ist zwar nicht besonders spektakulär, dafür ist es umso wichtiger. Er gleicht kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit aus und rettet New Jersey so einen Punkt.

Fiala vs Edmonton

Kein Tor, aber fast! Kevin Fiala versucht sich gegen die Edmonton Oilers am «Michigan» und scheitert nur ganz knapp.

Meier vs Boston

Gleich zwei Schweizer lassen sich im Januar in Faustkämpfe verwickeln. Im Gegensatz zu JJ Moser gewinnt Timo Meier gegen Bostons Brandon Carlo aber auch.

Berni vs Tampa Bay

Ein erstes Tor in der NHL ist immer speziell. Und Verteidiger Tim Berni macht das auch gleich noch gegen Andrei Vasilevskiy, den vermutlich besten Goalie der Welt.

Welches ist das Schweizer Highlight des Monats? Fiala vs Vegas Hischier vs Seattle Fiala vs Edmonton Meier vs Boston Berni vs Tampa Bay

Highlight des Monats

Was ist ein Highlight des Monats? Kurz gesagt sind es spektakuläre Aktionen und Momente, die nicht Tore oder Saves sind. Also: Assists, technische Schmankerl, korrekte Checks oder Meilensteine.

Thompson vs Washington

Tage Thompson zeigt uns mit seiner Vorlage auf Alex Tuch die Bedeutung des Begriffs «pfannenfertig».

Greer vs Philadelphia

Was tun, wenn der Chip am Gegner vorbei nicht nach Wunsch geglückt ist? Natürlich, den Puck einfach volley noch einmal verlängern. Wenn er die Scheibe dann auch noch versenkt hätte, wäre das ein Kandidat für das Tor des Jahres.

Stamkos vs Vancouver

Schon letzten Monat erreichte Steven Stamkos mit seinem 1000. Skorerpunkt einen Meilenstein. Im Januar liess er nun das 500. NHL-Tor seiner Karriere folgen.

Dahlin vs Islanders

Ein Steilpass, wie man ihn sonst nur in der NFL sieht, packt Buffalo-Verteidiger Rasmus Dahlin in der Verlängerung gegen die New York Islanders aus und lanciert Dylan Cozens so perfekt.

Berlin vs Chicago

Connor McDavid macht den NHL-Traum eines 25-jährigen Universitätsspielers möglich. Matt Berlin von der University of Alberta war bei den Edmonton Oilers auf der Bank. Sein Einsatz als «Emergency Backup Goalie» (EBUG) war notwendig geworden, weil Torhüter Stuart Skinner krank war.

Ein Einsatz auf dem Eis war eigentlich nicht vorgesehen. Doch wenige Minuten vor Schluss führten die Oilers mit 7:3 gegen die Chicago Blackhawks, da hatte Superstar Connor McDavid eine Idee. Warum nicht Matt Berlin einen kurzen NHL-Einsatz ermöglichen? Gesagt, getan. Stammgoalie Jack Campbell machte dem EBUG Platz. «The Berlin Wall» spielte die letzten drei Minuten mühelos runter und machte sogar noch einen Save. Er sagte: «Ich dachte, sie machen Witze. Mein Herz hat geschlagen wie wild.»

Welches ist das Highlight des Monats? Thompson vs Washington Greer vs Philadelphia Stamkos vs Vancouver Dahlin vs Islanders Berlin vs Chicago

Blooper des Monats

Zur Kategorie der Blooper (Patzer, Schnitzer) zählen sämtliche Aktionen, die – diplomatisch ausgedrückt – suboptimal verlaufen sind.

Blackwood vs Carolina

Lieber Duden, definiere den Satz: «Dem Gegner ein Tor schenken.» Auftritt Mackenzie Blackwood.

Kochetkov vs Rangers

Zugegeben, Carolina-Goalie Pyotr Kochetkov rechnet wohl damit, dass New Yorks Trochek die Scheibe noch ablenkt. Da dies aber nicht passiert, sieht er ziemlich alt aus.

Uhr vs Seattle

Eine technische Panne sorgt in Seattle für Verwirrung. Weil die Uhr weiterläuft, ertönt die Schluss-Sirene fünf Minuten zu früh. Dass das Spiel noch weitergeht, kriegen einige Fans nicht mit. Sie freuen sich über den Sieg und machen sich auf den Heimweg.

Schiedsrichter vs Puck

Ab und zu läuft es einfach dumm. Und endet es schmerzhaft. So geschehen bei Linienrichter Kilian McNamara.

Andersen vs Pittsburgh

Manchmal lässt eine Szene einen etwas sprachlos zurück. Was wollte Freddie Andersen hier erreichen? Das Spiel schnell machen? Der eigenen Mannschaft einen Wechsel ermöglichen? Cool aussehen? Auf jeden Fall ging es gründlich schief.

Welches ist der Blooper des Monats? Blackwood vs Carolina Kochetkov vs Rangers Uhr vs Seattle Schiedsrichter vs Puck Andersen vs Pittsburgh

Spieler des Monats

Jack Hughes (C), 13 Spiele, 13 Tore, 10 Assists

Jack Hughes hat sich definitiv als Superstar in der NHL etabliert. Er ist der grösste Faktor, dass die New Jersey Devils bei der All-Star-Pause sicher auf einem Playoff-Platz stehen. Mit 13 Toren und 10 Assists in 13 Spielen hat Hughes im Januar gezeigt, wie dominant er sein kann.

Bild: keystone

Team des Monats

Die Seattle Kraken haben zumindest im Januar den bislang so dominanten Boston Bruins den Rang abgelaufen. In 15 Spielen haben sie zwölf Mal gewonnen und nur drei Niederlagen einstecken müssen.