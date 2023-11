Am Ende jubelten trotzdem die Maple Leafs. Bild: keystone

Wenn du glaubst, das Spiel gewonnen zu haben und dann doch zurück auf die Bank musst …

Mehr «Sport»

Eigentlich schien das NHL-Spiel zwischen den Toronto Maple Leafs und Florida Panthers schon vorbei zu sein. Evan Rodrigues traf im Penaltyschiessen im letzten Versuch und sicherte so den Panthers den Sieg. Die Spieler waren bereits auf dem Weg in die Garderobe und die Zuschauer verliessen das Stadion, da schauten sich die Schiedsrichter seinen Penalty doch noch an. Und sie sahen: Der Florida-Stürmer hatte die Scheibe doppelt berührt.

Das verrückte Ende des Penaltyschiessens zwischen Toronto und Florida. Video: YouTube/SPORTSNET

Das ist nicht erlaubt, also galt Rodrigues' Treffer nicht. Die Maple Leafs erhielten die Chance, ihrerseits wieder vorzulegen. Toronto-Stürmer Noah Gregor traf. Und während die Spieler Floridas langsam wieder auf die Bank zurückkehrten, vergab deren Teamkollege Nick Cousins seinen Versuch. Das verrückte Comeback war komplett und die Leafs gewannen ein verloren geglaubtes Spiel doch noch mit 2:1 nach Penaltyschiessen. (abu)