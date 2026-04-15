freundlich
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

NHL: Owetschkin womöglich vor Rücktritt – Schweizer enttäuschen

Washington Capitals left wing Alex Ovechkin (8) acknowledges fans as he leaves the ice after the Capitals defeated the Columbus Blue Jackets in an NHL hockey game Tuesday, April 14, 2026, in Columbus, ...
Alexander Owetschkin verlässt das Eis nach dem letzten Saisonspiel.Bild: keystone

Verabschiedet sich Owetschkin hier aus der NHL? +++ Schweizer unauffällig

Alexander Owetschkin, der beste Torschütze der NHL-Geschichte, hat womöglich sein letztes Profispiel absolviert. Für die Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler endet die NHL-Saison ohne Erfolgserlebnis, auch Nino Niederreiter und Pius Suter bleiben ohne Akzente.
15.04.2026, 07:1915.04.2026, 07:19

Columbus – Washington 1:2

Noch ist unklar, ob Alexander Owetschkin seine Karriere in diesem Frühling beendet. Wenn man ihn nach dem 2:1-Sieg seiner Washington Capitals in Columbus sieht, deutet aber vieles daraufhin. Obwohl er nach seinem 1734. NHL-Auftritt sagte: «Ich hoffe, es war nicht mein letztes Spiel. Ich weiss nicht, was passieren wird.» Der mit 1006 Toren (inklusive Playoffs) erfolgreichste NHL-Torschütze nach Wayne Gretzky wurde von seinen Teamkollegen gefeiert und klatschte bei allen ab, während die Fans ihn selbst im gegnerischen Stadion mit «Owi»-Rufen feierten.

Zum erst fünften Mal in seiner Karriere verpasst Owetschkin mit Washington die Playoffs. 2005 kam der 1. Pick des Drafts 2004 in die NHL, der Russe spielte Zeit seiner nun 21-jährigen Karriere in der besten Liga der Welt ausschliesslich für die Capitals. 2017/18 führte der dreifache MVP sein Team zum Titel. Nun könnte die Karriere des 40-Jährigen mit den meisten Toren in der Regular Season (929) ein Ende finden. In seinem womöglich letzten Spiel spielte er den vorletzten Pass vor dem Siegtor in der 56. Minute.

Video: YouTube/NHL

Boston – New Jersey 4:0

Nico Hischier (NJ), 17:47 TOI
Timo Meier (NJ), 15:45 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 2 Schüsse, 2 Blocks, 19:52 TOI

Das Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verlor mit den New Jersey Devils das letzte Spiel der Regular Season bei den Boston Bruins 0:4 und wird die Saison im enttäuschenden 13. Rang der Western Conference abschliessen. Hischier und Meier erlebten einen besonders unspektakulären Abend: Beide Stürmer blieben ohne Aktion, die sich im Boxscore widerspiegeln würde.

Video: YouTube/NHL
Er wurde von Fischer suspendiert – jetzt sagt Bichsel, was er von der Impf-Lüge hält

Utah – Winnipeg 5:3

Nino Niederreiter (WPG), 12:20 TOI

So erging es auch Nino Niederreiter. Der 33-jährige Bündner, der die Playoffs mit den Winnipeg Jets ebenfalls nicht mehr erreichen kann, unterlag im zweitletzten Spiel bei den Utah Mammoth 3:5. Niederreiter blieb auch im fünften Einsatz nach der gut fünfwöchigen Verletzungspause seit den Olympischen Spielen ohne Skorerpunkt.

Video: YouTube/NHL

St. Louis – Pittsburgh

Pius Suter (STL), 1 Check, 16:00 TOI

Einziger Schweizer Sieger war Pius Suter. Der Verteidiger gewann mit den St. Louis Blues gegen die Pittsburgh Penguins nach einem 0:3- und 1:4-Rückstand 7:5. Auch für die Blues waren die Playoffs schon vor der zweitletzten Partie ausser Reichweite.

Video: YouTube/NHL
So leicht hätte Patrick Fischer ohne Impfung zu Olympia reisen können
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Thun-Boss Andres Gerber will Meister werden – aber nicht als «💩-Klub»
Aufsteiger Thun wird wohl Meister. Wie ist dieses Fussball-Märchen möglich? Und wie gross ist die Gefahr eines nächsten Skandals? Das weiss keiner besser als Andres Gerber, der seit 23 Jahren den Klub prägt. Erst als Spieler, später als Sportchef, nun als Präsident.
Der Samstags-Match gegen den FC Basel musste wegen eines Brands im St. Jakob-Park verschoben werden, doch an der Ausgangslage ändert das wenig. Der FC Thun hat beste Aussichten, den Titel zu gewinnen. Thun, Schweizer Meister: Das tönt so unwirklich wie Ferien auf dem Mars. Auch, weil dem Klub vor nicht allzu langer Zeit das Messer im Rücken gesteckt hat, wie Andres Gerber ausführt. Der 52-jährige Präsident erklärt im Interview, was Robin Hood mit dem FC Thun und das Alte Rom mit VIPs in den Fussball-Arenen zu tun haben.
Zur Story