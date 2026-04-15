Alexander Owetschkin verlässt das Eis nach dem letzten Saisonspiel. Bild: keystone

Verabschiedet sich Owetschkin hier aus der NHL? +++ Schweizer unauffällig

Alexander Owetschkin, der beste Torschütze der NHL-Geschichte, hat womöglich sein letztes Profispiel absolviert. Für die Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler endet die NHL-Saison ohne Erfolgserlebnis, auch Nino Niederreiter und Pius Suter bleiben ohne Akzente.

Mehr «Sport»

Columbus – Washington 1:2

Noch ist unklar, ob Alexander Owetschkin seine Karriere in diesem Frühling beendet. Wenn man ihn nach dem 2:1-Sieg seiner Washington Capitals in Columbus sieht, deutet aber vieles daraufhin. Obwohl er nach seinem 1734. NHL-Auftritt sagte: «Ich hoffe, es war nicht mein letztes Spiel. Ich weiss nicht, was passieren wird.» Der mit 1006 Toren (inklusive Playoffs) erfolgreichste NHL-Torschütze nach Wayne Gretzky wurde von seinen Teamkollegen gefeiert und klatschte bei allen ab, während die Fans ihn selbst im gegnerischen Stadion mit «Owi»-Rufen feierten.

Zum erst fünften Mal in seiner Karriere verpasst Owetschkin mit Washington die Playoffs. 2005 kam der 1. Pick des Drafts 2004 in die NHL, der Russe spielte Zeit seiner nun 21-jährigen Karriere in der besten Liga der Welt ausschliesslich für die Capitals. 2017/18 führte der dreifache MVP sein Team zum Titel. Nun könnte die Karriere des 40-Jährigen mit den meisten Toren in der Regular Season (929) ein Ende finden. In seinem womöglich letzten Spiel spielte er den vorletzten Pass vor dem Siegtor in der 56. Minute.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Boston – New Jersey 4:0

Nico Hischier (NJ), 17:47 TOI

Timo Meier (NJ), 15:45 TOI

Jonas Siegenthaler (NJ), 2 Schüsse, 2 Blocks, 19:52 TOI



Das Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verlor mit den New Jersey Devils das letzte Spiel der Regular Season bei den Boston Bruins 0:4 und wird die Saison im enttäuschenden 13. Rang der Western Conference abschliessen. Hischier und Meier erlebten einen besonders unspektakulären Abend: Beide Stürmer blieben ohne Aktion, die sich im Boxscore widerspiegeln würde.

Utah – Winnipeg 5:3

Nino Niederreiter (WPG), 12:20 TOI

So erging es auch Nino Niederreiter. Der 33-jährige Bündner, der die Playoffs mit den Winnipeg Jets ebenfalls nicht mehr erreichen kann, unterlag im zweitletzten Spiel bei den Utah Mammoth 3:5. Niederreiter blieb auch im fünften Einsatz nach der gut fünfwöchigen Verletzungspause seit den Olympischen Spielen ohne Skorerpunkt.

St. Louis – Pittsburgh

Pius Suter (STL), 1 Check, 16:00 TOI

Einziger Schweizer Sieger war Pius Suter. Der Verteidiger gewann mit den St. Louis Blues gegen die Pittsburgh Penguins nach einem 0:3- und 1:4-Rückstand 7:5. Auch für die Blues waren die Playoffs schon vor der zweitletzten Partie ausser Reichweite.