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Eishockey-WM: Jan Cadieux und Norwegens Nati-Coach zoffen nach Halbfinal

Jan Cadieux
Sonst immer ruhig, kochen direkt nach dem WM-Halbfinal auch bei Jan Cadieux mal die Emotionen hoch.Bild: screenshot srf

Cadieux und Norwegens Trainer geben sich noch Saures: «Das ist respektlos»

Lange Zeit fehlen im WM-Halbfinal gegen Norwegen aufgrund der Schweizer Dominanz die Emotionen. Am Ende geraten die Trainer Cadieux und Thoresen aber plötzlich noch aneinander.
30.05.2026, 19:1630.05.2026, 19:39
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

Irgendwie kamen die Szenen etwas aus dem Nichts. Die Schweizer Hockey-Nati war beim 6:0-Erfolg im WM-Halbfinal derart überlegen, dass auf dem Eis – ausser vielleicht ganz zu Beginn – kaum Emotionen aufkamen. Doch als die Schlusssirene ertönte, funkte es dann doch noch.

Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie sich der Schweizer Nationaltrainer Jan Cadieux und sein norwegisches Pendant Petter Thoresen ein hitziges Wortgefecht lieferten. Was war geschehen? Der Ursprung liegt in norwegischen Scharmützeln kurz vor dem Spielende.

Die Szene im Video.Video: watson/Elena Maria Müller

Der 20-jährige Michael Brandsegg-Nygard und andere Norweger versuchten in den Schlusssekunden, noch ein physisches Zeichen zu setzen, und schlugen dabei etwas über die Stränge. Pius Suter knöpfte sich den Norwegen-Youngster ebenfalls in einem Wortgefecht noch vor.

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«Ich habe dem norwegischen Trainer noch meine Gedanken mitgeteilt», erklärte Cadieux nach der Partie im Interview mit dem Schweizer Fernsehen. Wenn man in den letzten Minuten mit 0:6 am Verlieren sei und am nächsten Tag noch ein Final anstehe, dann müsse man nicht plötzlich noch anfangen, dreckig zu spielen. «Das ist respektlos», resümierte der 46-Jährige.

Das sagt Cadieux nach dem Finaleinzug.Video: SRF

Während die Schweizer Nati morgen Abend (20.20 Uhr) im WM-Final auf Kanada oder Finnland trifft, muss sich Norwegen mit dem Bronzespiel am Nachmittag (15.30 Uhr) begnügen. (abu)

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7 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Jackie Brown
30.05.2026 19:51registriert Oktober 2022
Recht hat der Cadieux! Was soll der Scheiss kurz vor Spielende?
Cadieux ist ein toller Coach 🥳
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Digitalflaneur
30.05.2026 20:08registriert März 2024
Da hat Cadieux absolut recht mit seinen mitgeteilten Gedanken!
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7
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