Die Schweizer Nati hat sich 2014 bei den Olympischen Spielen in Sotschi zum bislang letzten Mal mit den besten NHL-Spielern gemessen. Bild: AP

NHL veranstaltet 2028 wieder den World Cup of Hockey – auch mit der Schweizer Nati?

Im Februar 2028 richtet die NHL wieder einen World Cup of Hockey aus. Die Chancen stehen gut, dass die Schweizer Eishockey-Nati dann auch dabei ist.

Adrian Bürgler

Auch wenn der sportliche Wert überschaubar ist, so macht das in der Nacht auf heute losgegangene 4 Nations Face-Off doch Lust auf mehr. Ein Appetithappen vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina vom nächsten Jahr sozusagen. Das Duell zwischen Kanada und Schweden (4:3 nach Verlängerung) bot hochklassiges Spektakel. Es macht einfach Spass, wenn Connor McDavid, Sidney Crosby und Nathan MacKinnon im gleichen Team spielen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Interessant an den Olympischen Spielen ist ja, dass sich dann die Schweiz auch mit den absolut besten Spielern und Teams der Welt misst. Doch möglicherweise ist das künftig nicht nur bei Olympia der Fall, sondern auch bei NHL-Länderspielturnieren.

World Cup mit acht Teams

In der Nacht auf Donnerstag gaben die NHL und die Spielergewerkschaft NHLPA bekannt, dass ab 2028 im Vierjahresrhythmus wieder ein World Cup of Hockey durchgeführt werden soll. Das Turnier fand zuletzt 2016 statt, damals mit Kanada, den USA, Schweden, Finnland, Russland, Tschechien, einem Team Nordamerika mit den besten U23-Spielern von Kanada und den USA sowie einem Team Europe mit Spielern aus der Schweiz, Deutschland oder der Slowakei.

Roman Josi stand 2016 für das Team Europe im Einsatz. Bild: imago sportfotodienst

Doch in drei Jahren soll das anders sein. NHL-Commissioner Gary Bettman hat bestätigt, dass im Februar 2028 nur «echte» Länder am Start sein sollen. Mindestens acht Teams sollen es sein. Das bedeutet, dass die Chancen gut stehen, dass auch die Schweiz (aktuell die Nummer 5 der IIHF-Weltrangliste) dann dabei ist. Der World Cup soll dann künftig alle vier Jahre stattfinden, so dass sich mit Olympia und dem NHL-Turnier im Zweijahresrhythmus die besten Eishockeyspieler der Welt messen.

Viele Offene Fragen

Natürlich wäre das eine logistische Herausforderung. Die Schweizer Nati müsste mit National-League-Spielern «aufgefüllt» und die hiesige Liga für den Verlauf des Turniers unterbrochen werden. Die Spiele sollen sowohl in Nordamerika als auch in Europa (auf Eisfeldern mit NHL-Grösse) ausgetragen werden, was immerhin die Reisestrapazen etwas lindern würde. Es wäre also theoretisch möglich, dass hierzulande Spiele ausgetragen würden. «Wir erwarten Bewerbungen, um die Spiele austragen zu dürfen», sagt Bettman.

Noch gibt es allerdings einige offene Fragen zu klären. Es muss mit den nationalen Ligen und Verbänden geplant werden. Zudem weiss die NHL als Ausrichterin des Turniers noch nicht, ob Russland 2028 mitspielen darf. Man werde beobachten, wie sich die politische Lage in den nächsten Monaten entwickle. Die teilnehmenden Teams, den genauen Zeitplan und auch die Spielorte wolle die NHL noch im Lauf dieses Jahres bekanntgeben.