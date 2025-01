Bern findet zurück in die Erfolgsspur +++ Die Tigers gewinnen gegen Davos

Nach sechs Niederlagen in Serie geht der SC Bern wieder einmal als Sieger vom Eis. Gegen Rapperswil-Jona setzen sich die Berner in der Verlängerung durch. Davos verliert in Langnau gegen die Tigers.

Der SC Bern beendet mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen die Rapperswil-Jona Lakers seine Negativserie in der National League.

Für den SCB war es der erste Sieg nach zuvor sechs Niederlagen. Mit 72 Punkten belegen die Berner neun Runden vor dem Ende der Qualifikation den 4. Platz und haben weiterhin gute Chancen, sich als eine von sechs Mannschaften direkt für die Playoffs zu qualifizieren.

Dank einem Schlussspurt kam am Samstag auch das Spitzentrio Lausanne (82 Punkte), ZSC Lions (75) und Zug (74) zu einem Sieg, wobei sich die Zürcher (3:2 bei Schlusslicht Ajoie) und die Zuger (2:1 in Genf) erst in der Verlängerung durchsetzten. Lausanne machte in Ambri im Schlussdrittel aus einem 1:2 ein 4:2.

Eng verliefen auch die Duelle zwischen den SCL Tigers und Davos (4:3) sowie Biel gegen Fribourg-Gottéron (3:2 n.V.). Den deutlichsten Sieg der Vollrunde feierte Lugano mit einem 4:1 zuhause gegen Kloten. (riz/sda)

