Fertig Stadt-Abenteuer! Inti Pestoni soll zu Ambri zurückkehren

Eismeister Zaugg

Der Herr des Chaos – Willi Vögtlins neue Spielpläne

Nie war das Chaos im Eishockey grösser. Nun erarbeitet Spielplan-General Willi Vögtlin einen komplett neuen Spielplan. Und womöglich kommt die alte Redewendung «Jetzt schlägt's 13» wieder zu hohen Ehren.

Die Anekdote ist verbürgt. Spielplan-General Willi Vögtlin ist im Hauptberuf Händler von köstlichen Weinen. Wenn er den edlen Traubensaft an seine Kundschaft ausliefert, dann plant er seine Route manchmal so, dass er am Abend gleich am richtigen Ort ist, um ein Spiel vor Ort zu sehen. Kürzlich reiste er über Zürich. Und merkte erst kurz vor Ort, dass er das Spiel der ZSC Lions, das er sehen wollte, ja schon verschoben hatte. Auf Anfrage gibt er etwas mürrisch zu: «Ja, so ungefähr war es …»

