An der kommenden WM könnte es bereits in der Gruppenphase zum Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Finnland kommen. Bild: keystone

Nati wieder gegen Finnland: So sehen die Gruppen der Eishockey-WM 2027 aus

Kurz nach dem diesjährigen WM-Final wird der Fokus bereits auf die nächste Eishockey-Weltmeisterschaft gelegt. Die provisorischen Gruppen sind bereits bekannt.

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Es könnte bereits in der Gruppenphase der kommenden Weltmeisterschaft zur Finalreprise zwischen der Schweiz und Finnland kommen. Am Tag nach dem WM-Final in der Schweiz wurden die provisorischen Gruppen der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 bekannt gegeben. Diese setzen sich aus der neuen Weltrangliste zusammen, in welcher die Schweiz den 1. Platz belegt.

Neben Finnland würde die Schweiz auch noch auf den ehemaligen Angstgegner Schweden treffen. Die weiteren Gegner wären Slowakei, Lettland, Österreich, Slowenien und Aufsteiger Ukraine.

Die Österreicher sind aktuell auch mit der Schweiz in der Gruppe. Bild: keystone

Allerdings darf Deutschland als Gastgeber in Abstimmung mit der IIHF noch bis zu zwei Mannschaften aus Vermarktungs-, Zuschauer- oder Logistikgründen einer anderen Gruppe zuordnen bzw. zwischen den Gruppen verschieben. Ein realistisches Szenario ist, dass Deutschland die Gruppe noch wechselt, damit der Gastgeber auf die Schweiz und Österreich treffen würde.

Die Weltmeisterschaft findet in Mannheim und Düsseldorf statt. Seit einigen Wochen wird darüber gesprochen, ob das erste deutsche Spiel in der Arena auf Schalke stattfinden wird. Vor 16 Jahren fand im Stadion des Bundesligisten das WM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und den USA statt. Vor 77'803 Zuschauern setzte sich das Heimteam mit 2:1 nach Verlängerung durch. Es ist ein realistisches Szenario, dass die Schweiz im kommenden Jahr zum Auftakt der WM auf Deutschland treffen wird.



Über 77'000 Zuschauer waren beim Eröffnungsspiel 2010 dabei. Bild: AP

Die provisorischen Gruppen:

Gruppe A

🇨🇭 Schweiz

🇫🇮 Finnland

🇸🇪 Schweden

🇸🇰 Slowakei

🇱🇻 Lettland

🇦🇹 Österreich

🇸🇮 Slowenien

🇺🇦 Ukraine

Gruppe B