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Hockey-WM: Alle Bilder, Videos und News rund um den Final SUI vs. FIN

Die Schweiz wird die neue Weltnummer 1 +++ Hecht heizt der Nati ein

Die Schweizer Eishockey-Nati spielt heute Abend in Zürich an der Heim-WM gegen Finnland um Gold. Hier gibt es die wichtigsten News und besten Bilder vom Hockey-Fest.
31.05.2026, 14:3131.05.2026, 15:22
team watson

Schweizer Fans feiern schon in der Fanzone

Bereits am Nachmittag ist die Fanzone neben der Swiss Life Arena in Zürich voll und die Fans der Schweizer Hockey-Nati sorgen für Stimmung. Die Vorfreude auf den Final zwischen der Schweiz und Finnland steigt somit von Stunde zu Stunde.

Video: watson

Hecht feuert die Nati aus dem Hallenstadion an

Gestern Abend spielte die Mundartband Hecht ein Konzert im ausverkauften Hallenstadion. Und natürlich war der WM-Final auch da ein Thema. Sänger Stefan Buck wandte sich im Video direkt an die Spieler und sagte: «Liebe Eishockey-Nati, morgen werdet ihr Weltmeister.» Danach stimmte er mit einem Chor von 15'000 Leuten den Song «Mon Amour» an.

Kommentar
Wir hätten diese Gold-Party verdient

Schweiz erstmals die Weltnummer 1

Unabhängig vom Ausgang des WM-Finals am Sonntagabend gegen Finnland wird die Schweiz in der Weltrangliste des Internationalen Eishockey-Verbandes nach der Heim-WM erstmals auf Platz 1 stehen.

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Bild: keystone

Nach Berechnungen von Keystone-SDA verdrängen die Schweizer im Vergleich zum Ranking im Februar den Olympiasieger und entthronten Weltmeister USA von der Spitze und überholen gleichzeitig den Rekordweltmeister Kanada.

Der Sprung an die Spitze ist das Resultat konstanter Leistungen über mehrere Jahre hinweg, darunter drei WM-Finalteilnahmen in Serie. In die Berechnung der Weltrangliste fliessen die Ergebnisse der letzten vier Weltmeisterschaften sowie des olympischen Turniers in Mailand ein. (abu/sda)

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Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg
1 / 68
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg

Die Finnen vernebeln Kanada die Sicht und ziehen in den WM-Final gegen die Schweiz ein.
quelle: keystone / andreas becker
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Bei Cadieux und Thoresen kochen die Emotionen hoch
Video: watson
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