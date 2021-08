Sport

Eishockey

National League: Miss dich mit uns im Hockeymanager



Bild: keystone

Du denkst, du kennst die National League? Dann miss dich mit uns im Hockeymanager

Am nächsten Dienstag startet die National League in die neue Saison. Dann können Experten und Fans wieder über Siege und Niederlagen, über Tops und Flops fachsimpeln. Nur eines ist sicher: Alle wissen es selbst am besten. Um herauszufinden, wer unter den watson-Usern tatsächlich der grösste Experte oder die grösste Expertin ist, eignet sich ein Managerspiel perfekt.

So kannst du mitmachen

Mach mit bei der watson-Liga bei hockeymanager.ch



Melde dich jetzt an und tritt der watson-Liga mit folgendem Code bei: 3BRSWRNR1C



Mögen die besten Manager gewinnen! Auch dieses Jahr bieten wir für interessierte Fantasy-Manager wieder eine Liga bei hockeymanager.ch an Melde dich jetzt an und tritt der watson-Liga mit folgendem Code bei:Mögen die besten Manager gewinnen!

So funktioniert es

Das ausführliche Regelwerk gibt es hier nachzulesen.

Grundsätzlich geht es darum, mit einem Budget von 135 virtuellen Millionen ein Team zusammenzustellen. Deine Mannschaft muss folgendermassen aufgestellt werden:

2 Torhüterduos

8 Verteidiger

12 Stürmer

An den Spieltagen sind dann 3 Linien (6 Verteidiger, 9 Stürmer und ein Torhüterduo) im Einsatz und können Punkte (dazu weiter unten mehr) holen, die restlichen Spieler sind auf der Ersatzbank. Du darfst 6 Ausländer im Team haben, spielen dürfen aber jeweils nur 4.

Bei den Torhütern werden nicht einzelne Spieler, sondern Torhüter-Paare gewählt. Du wählst also zum Beispiel die Torhüter Descloux/Charlin von Servette und Senn/Aeschlimann von Davos. Für jeden Spieltag kannst du eines der Duos auswählen.

Die Punkte

Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Punkte zu erzielen. Punkte gibt es, wenn ein echter Spieler während der Meisterschaft Tore oder Assists erzielt und bei Verteidigern sowie Torhütern zusätzlich bei Spielen ohne oder mit wenigen Gegentoren. Abzüge gibt es für Strafen und bei Torhütern bei Gegentoren.

Das Punktesystem screenshot: hockeymanager.ch

Linienbonus

Man kann seine Mannschaft in drei Linien aufteilen, das ist für Bonus-Punkte wichtig. Es gelten folgende Regeln:

30 Punkte: Wenn an einem Spieltag drei Stürmer der gleichen Linie mindestens ein Tor oder einen Assist erzielen.

Wenn an einem Spieltag drei Stürmer der gleichen Linie mindestens ein Tor oder einen Assist erzielen. 30 Punkte: Wenn an einem Spieltag zwei Verteidiger der gleichen Linie mindestens ein Tor oder einen Assist erzielen.

Wenn an einem Spieltag zwei Verteidiger der gleichen Linie mindestens ein Tor oder einen Assist erzielen. 80 Punkte: Wenn an einem Spieltag alle fünf Spieler einer Linie mindestens ein Tor oder einen Assist erzielen.

Bild: keystone

Captains

An jedem Spieltag wirst du die Möglichkeit haben, den Captain deiner Mannschaft auszuwählen. Die Punkte des Captains zählen doppelt. Auch ein Assistenz-Captain kann ausgewählt werden, dessen Punkte werden mit dem Faktor 1,5 gerechnet.

Die Bonuspunkte

Spielerwerte

Die Spieler, die du in dein Team holst, haben natürlich unterschiedliche Preise. Die teuersten Spieler kosten 13,5 Millionen, die billigsten gibt es für eine Million.

Die 10 teuersten Stürmer: screenshot: hockeymanager.ch

Der Wert der Spieler kann sich während der Saison alle zwei Wochen um +/- 1,5 Millionen verändern, je nachdem, wie viele Punkte der Spieler in dieser Phase geholt hat. Infolgedessen steigert sich der Maximalwert deines Teams, was Vorteile bei Transfers bringen kann.

Folgende Termine gibt es für die Wertanpassung:

22.09

06.10

20.10

03.11

01.12

15.12

05.01

19.01

02.03

16.03



Bild: keystone

Transfers

Wenn Spieler deiner Mannschaft verletzt sind oder nicht die gewünschten Punkte erzielen, hast du die Chance, sie auszutauschen.

Bis zum Saisonstart am 7. September kannst du frei wechseln. Danach gibt es fünf Transferfenster:

Erstes Transferfenster:

+5 Transfers ab 07. September 2021

+5 Transfers ab 07. September 2021 Zweites Transferfenster:

+5 Transfers ab 22. Oktober 2021

+5 Transfers ab 22. Oktober 2021 Drittes Transferfenster:

+4 Transfers ab 16. Dezember 2021

+4 Transfers ab 16. Dezember 2021 Viertes Transferfenster:

+4 Transfers ab 27. Januar 2022

+4 Transfers ab 27. Januar 2022 Letztes Transferfenster: +3 Transfers vom 15. März 2022 bis zum Beginn der Playoffs am 25. März 2022

+3 Transfers vom 15. März 2022 bis zum Beginn der Playoffs am 25. März 2022 +2 Transfers vom Ende des Viertelfinals bis zum Beginn des Halbfinales.

bis zum Beginn des Halbfinales. +1 Transfers vom Ende der Halbfinalspiele bis zum Beginn des Finales.

Bild: keystone

Wichtig: Neue Transferrechte werden während der Saison zu den bestehenden Transferrechten hinzugefügt. Es ist also nicht notwendig, alle Transfers aufzubrauchen, um neu erhaltende Transfers in Anspruch nehmen zu können.

Weitere Regeln

Playoffs:

Die besten acht Manager der Liga spielen nach der Qualifikation in Playoffs gegeneinander. Wie das genau funktioniert, liest du am besten im Reglement nach.

Bonuspunkte:

Wenn du während eines Spieltages zu den besten Managern gehörst, kriegst du ein Extra-Budget, das du auf dem Transfermarkt verwenden kannst.

Gold-Bonus: Platzierung in den Top 50 eines NL-Spieltags: +2 virtuelle Millionen

Platzierung in den Top 50 eines NL-Spieltags: +2 virtuelle Millionen Silber-Bonus: Platzierung in den Top 200 eines NL-Spieltags: +1 virtuelle Million

Platzierung in den Top 200 eines NL-Spieltags: +1 virtuelle Million Bronze-Bonus: Platzierung in den Top 500 eines NL-Spieltags: +0,5 virtuelle Millionen

Wenn ein Manager eine Auszeichnung mehr als einmal gewinnt, wird ihm stattdessen die Auszeichnung mit dem nächst geringeren Wert, die noch verfügbar ist, verliehen.

