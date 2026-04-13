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Nico Hischier verabschiedet sich mit zwei Treffern vom Heimpublikum

New Jersey Devils center Nico Hischier (13) celebrates after scoring the game winning goal in overtime with Paul Cotter (47) during an NHL hockey game against the Ottawa Senators, Sunday, April 12, 20 ...
Paul Cotter (rechts) gratuliert Nico Hischier zum Siegtreffer.Bild: keystone

Siegtor in der Overtime: Hischier verabschiedet sich mit zwei Treffern vom Heimpublikum

13.04.2026, 06:4713.04.2026, 07:27

New Jersey Devils – Ottawa Senators 4:3 n.V.

Nico Hischier (Devils): 2 Tore, 1 Assist, 5 Schüsse, TOI 22:40 Min.
Timo Meier (Devils): 1 Assist, 3 Schüsse, TOI 16:54 Min.
Jonas Siegenthaler (Devils): TOI 20:14 Min.

Video: YouTube/NHL

Im letzten Heimspiel der Saison präsentierte sich Nico Hischier erneut in Hochform. Der Captain der New Jersey Devils steuerte beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators zwei Tore bei.

Angesichts der verpassten Playoffs meinte Hischier: «Das Spiel war eigentlich egal, aber es ist doch wichtig … falls das Sinn ergibt. Ich finde es sehr wichtig, dass wir diese Saison stark beenden. Wir sind mit der aktuellen Situation nicht zufrieden und haben unsere Ziele bei weitem verfehlt.» Es sei darum gegangen, den Fans etwas zurückgeben zu können: «Das ist das Mindeste, was wir tun können.»

Hischier traf zum 1:0 und sicherte den Devils den Sieg mit dem entscheidenden Powerplay-Tor in der Overtime, indem er den Puck irgendwie an Goalie James Reimer vorbeidrückte. «Ich glaube, mein Stock hat sich dort irgendwo verfangen und zum Glück war der Puck genau auch dort, ich konnte ihn noch gerade so erwischen», sagte der Nati-Star.

Ausserdem bereitete der 27-jährige Hischier einen der beiden Shorthander vor. Der Walliser steht damit bei 28 Toren und insgesamt 66 Skorerpunkten. Trotz seiner drei Skorerpunkte erreicht er die Werte der drei vorangegangenen Regular Seasons (noch) nicht: 2025 kam er auf 69 Zähler (35 Tore), 2024 auf 67 Punkte (27 Tore), 2023 gar auf 80 Punkte (31 Tore).

Auch Timo Meier liess sich einen Skorerpunkt gutschreiben. Der Appenzeller war beim ersten Treffer von Hischier entscheidend beteiligt und kommt nun auf 24 Tore und 20 Assists, also 44 Skorerpunkte. Verteidiger Jonas Siegenthaler stand im 81. Spiel zum 81. Mal auf dem Eis.

Die Playoff-Träume der Devils platzten bereits vor über einer Woche. In der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit steht auswärts bei den Boston Bruins die letzte Partie der Meisterschaft 2025/26 an. Die Senators rutschten wegen der Niederlage auf den zweiten Wild-Card-Platz in der Eastern Conference ab.

Assist beim Debüt für Ex-Klotener

Beim 4:1-Sieg der Montreal Canadiens gegen die New York Islanders kam David Reinbacher zu seinem ersten NHL-Spiel. Der 21-jährige Österreicher lernte das Eishockey in der Schweiz, mit 14 Jahren wechselte er zum EHC Kloten, wo er Profi wurde.

Vor knapp zwei Jahren zog es Reinbacher, der von den Canadiens an fünfter Stelle des Drafts 2023 gezogen wurde, nach Nordamerika. Mit guten Leistungen beim Farmteam in Laval verdiente er sich nun sein Debüt in der besten Liga der Welt – und er konnte sich gleich über einen Assist freuen.

Grosse Figur des Abends war Nick Suzuki. Der Stürmer knackte mit einem Tor und einem Assist die Schallmauer und schaffte es als fünfter Canadiens-Spieler in der 108-jährigen Geschichte, den Meilenstein von 100 Punkten oder mehr in einer Saison zu erreichen. (ram/sda)

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