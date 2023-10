Eishockey National League: ZSC und Lugano gewinnen

Fribourgs Siegesserie findet gegen Lugano ein Ende. Bild: keystone

ZSC gewinnt gegen Genf, Fribourgs Siegesserie reisst gegen Lugano

Mehr «Sport»

ZSC – Servette: 5:3

Der ZSC kann einen 2:0-Rückstand gegen Genf drehen. Bild: keystone

Die ZSC Lions hatten seit dem 29. September eine kuriose Serie hingelegt und sieben Mal abwechslungsweise gewonnen und verloren. Mit einem 5:3 gegen Genève-Servette holten die Zürcher endlich wieder einmal zwei Siege in Folge. Matchwinner war der von einer langen Verletzung genesene Sven Andrighetto mit zwei Treffern im Schlussdrittel vom 3:3 zum 5:3. Der Sieg ist angesichts der Auswärtsschwäche des Meisters logisch. Servette verlor in der achten Partie in der Ferne zum siebten Mal.

ZSC Lions - Genève-Servette 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

11'589 Zuschauer.

SR Borga/Hebeisen, Fuchs/Wolf.

Tore: 1. (0:29) Praplan (Vatanen) 0:1. 6. Manninen (Berni) 0:2. 21. (20:13) Bodenmann (Kukan) 1:2. 25. (24:36) Frödén (Lammikko) 2:2. 26. (25:31) Lammikko (Frödén, Kukan/Powerplaytor) 3:2. 40. (39:29) Manninen (Rod, Berni) 3:3. 45. Andrighetto (Kukan/Powerplaytor) 4:3. 55. Andrighetto (Frödén) 5:3.

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Frödén; Vatanen.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Geering; Phil Baltisberger, Marti; Ustinkov; Frödén, Lammikko, Hollenstein; Chris Baltisberger, Malgin, Balcers; Rohrer, Grant, Andrighetto; Bodenmann, Schäppi, Riedi; Zehnder.

Genève-Servette: Mayer; Vatanen, Chanton; Berni, Lennström; Karrer, Le Coultre; Jacquemet; Praplan, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Miranda; Jooris, Manninen, Rod; Völlmin, Pouliot, Bertaggia; Maillard.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Trutmann (verletzt), Genève-Servette ohne Berthon (verletzt) und Haapala (überzähliger Ausländer). Genève-Servette ab 58:02 ohne Torhüter.

Lugano – Fribourg 5:3

Lugano beendet Fribourgs Siegesserie. Bild: keystone

Der Leader Fribourg-Gottéron verpasste mit einem 3:5 in Lugano die Egalisierung eines Klubrekords von zehn Siegen in Folge. Der Topskorer Marcus Sörensen markierte zwar seine Saisontore Nummer 11 und 12, Lugano wird aber zu einer Art Schreckgespenst für das Team von Coach und Sportchef Christian Dubé. Im letzten Frühling scheiterte man im Vor-Playoff an den Tessinern, die bisher einzige Saisonniederlage hatte man ebenfalls gegen Lugano (2:5) kassiert. Dazwischen passte bei den Bianconeri nicht viel zusammen, doch nun findet man mit dem vierten Erfolg in Serie langsam Tritt.

Lugano - Fribourg-Gottéron 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

6205 Zuschauer.

SR Stricker/Staudenmann, Cattaneo/Gnemmi.

Tore: 15. Zanetti (Ruotsalainen, Cjunskis) 1:0. 34. Sörensen (Wallmark/Powerplaytor) 1:1. 37. Verboon (Fazzini) 2:1. 50. Joly (Thürkauf, Carr) 3:1. 52. LaLeggia (Carr, Mirco Müller) 4:1. 58. (57:16) Sörensen 4:2. 58. (57:48) De la Rose 4:3 (ohne Torhüter). 59. Ruotsalainen 5:3 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lugano, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Carr; Sörensen.

Lugano: Koskinen; Wolf, Mirco Müller; Peltonen, LaLeggia; Hausheer, Alatalo; Andersson; Joly, Thürkauf, Carr; Zanetti, Ruotsalainen, Cjunskis; Fazzini, Arcobello, Verboon; Walker, Morini, Gerber.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Jecker; Diaz, Borgman; Streule, Dufner; Seiler; Bertschy, De la Rose, DiDomenico; Sprunger, Schmid, Mottet; Bykov, Walser, Jörg; Sörensen, Wallmark, Marchon; Binias.

Bemerkungen: Lugano ohne Canonica, Cormier, Granlund, Guerra, Marco Müller (alle verletzt) und Patry (krank), Fribourg-Gottéron ohne Sutter (verletzt). Fribourg-Gottéron von 57:22 bis 57:48, 57:57 bis 59:00 und ab 59:06 ohne Torhüter.

(kat/sda)

Die Tabelle