Goalie Schmid nach 4 Gegentoren ausgewechselt: Nächste Kanterniederlage für Devils

New Jersey liegt in den NHL-Playoffs auch in seiner Viertelfinal-Serie 0:2 zurück. Die Devils verlieren das zweite Spiel bei den Carolina Hurricanes 1:6.

Ein Abend zum Vergessen für Akira Schmid und die New Jersey Devils. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Die Hurricanes machten ihrem Namen auch im zweiten Akt dieser Best-of-7-Serie alle Ehre. Erneut fegten sie die Devils vom Eis. Auf das 5:1 vom Mittwoch liessen sie den nächsten Kantersieg folgen.

Ähnliches hatte New Jersey schon im Achtelfinal erlebt. Gegen die New York Rangers setzte es in den ersten zwei Spielen ebenfalls zwei klare Niederlagen ab. Nach zweimal 1:5 in der heimischen Arena leiteten die Devils die Wende mit zwei Auswärtserfolgen ein.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Das neuerliche Unheil gegen Carolina brach über das Team mit der grössten Schweizer Fraktion in der NHL im zweiten Drittel herein. Viermal musste sich Torhüter Akira Schmid geschlagen geben. Der Berner wurde danach ausgewechselt - wie schon im ersten Spiel in Raleigh, als er zu Beginn des zweiten Abschnitts nach dem dritten Gegentreffer dem eigentlichen Stammgoalie, dem Tschechen Vitek Vanecek, Platz machen musste.

Nico Hischier blieb ebenso ohne Wirkung wie Timo Meier, der nach dem verletzungsbedingten Fehlen zwei Tage zuvor auch bei seinem achten Playoff-Einsatz in dieser Saison ohne Skorerpunkt blieb. Jonas Siegenthaler verliess wie der Walliser und der Appenzeller das Eis mit einer Minus-Bilanz.

Die nächsten zwei Spiele finden in Newark statt, der Heimat der Devils, das erste am späteren Sonntagabend Schweizer Zeit. (sda)